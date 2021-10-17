نقيب المرافق: مشروعات «الإسكان البديل» تؤكد إصرار الدولة على توفير «حياة كريمة»

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هشام فؤاد، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، مجموعة من مشروعات الإسكان البديل عن المناطق غير الآمنة، يأتي تأكيدًا على إصرار الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، نحو تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" على أرض الواقع، وذلك من خلال توفير المساكن الأدمية، والقضاء على العشوائيات بشكلٍ نهائي، خاصة وأن المساكن الجديدة مزودة بكافة المرافق الحديثة والخدمات البديلة عن العشوائيات، موضحًا أن النقابة العامة للمرافق التي تضم 400 ألف عامل في قطاعات "الكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف صحي، والإسكان"، تُثَمِن دور الدولة في هذا الشأن.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، في تصريحاتٍ صحفية اليوم الأحد، إن افتتاحات الرئيس السيسي، أمس، تأتي امتدادًا واستمرارًا لعملية تنمية شاملة يشهدها قطاع الإسكان لصالح المواطنيين، وخاصةً في الريف المصري من كافة المحافظات.

وأضاف أن الدولة شهدت عملية تنمية شاملة في ملف الإسكان والعشوائيات، تضمنت العديد من المشروعات العالمية الضخمة في مجالات الإسكان لصالح المواطنين على مستوى الجمهورية، وخاصة بالقرى والريف المصري، لتوفير الحياة الكريمة التي بها مسكن مناسب يتضمن، "المرافق، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، والأنشطة"، وغيرها من الخدمات المختلفة.

وأشار "فؤاد"، إلى البُعد الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل بالقرب من السكن في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصةً الأقاليم، حتى لا تنتقل الأسرة من الريف إلى الحضر، مما يتسبب في تفريغ القرى.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، مجموعة من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، مقطع فيديو، يوضح الفارق الهائل بين المساكن التي كان يسكن بها أهالي منطقة "سن العجوز" غير الآمنة بحي الهرم، والمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع الحضاري الحديث بمدينة حدائق أكتوبر.