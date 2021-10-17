الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مصرع 2 وإصابة 8 فى حادث سير بالمنيا

تفاصيل مصرع شخصين
تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث سير بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، عند قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص.

وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى المنيا العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية ية بني حسن الشروق ووجود متوفين ومصابين. 

وعقب الانتقال والتحري تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى المنيا العام لتقلي العلاج، والجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

اجهزة الامن مصرع شخص الطريق الصحراوي مصرع شخصين مديرية أمن المنيا أبوقرقاص انقلاب سيارة

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