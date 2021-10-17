تفاصيل مصرع 2 وإصابة 8 فى حادث سير بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، عند قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص.

وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى المنيا العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية ية بني حسن الشروق ووجود متوفين ومصابين.

وعقب الانتقال والتحري تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى المنيا العام لتقلي العلاج، والجثتين تحت تصرف النيابة العامة.