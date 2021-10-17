الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس متهم أجبر تاجر ماشية على تناول سم لسرقته في البحيرة

متهم
متهم

قرر المستشار أحمد عتمان رئيس نيابة مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اليوم، حبس تاجر ماشية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الضغط  نفسياً على تاجر ماشية آخر بينها معاملات تجارية ومدين له بمبالغ مالية حتى استطاع على إجباره على تناول قرص الغلال السام وعقب اطمئنانه إلى قرب مفارقة الحياة تم الاستيلاء على مبلغ 30 ألف جنيه وهاتف محمول كانوا بحوزة المجنى عليه.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد علاء أبو غزالة  مأمور مركز شرطة يفيد بوصول شخص إحدى المستشفيات " محمد.ع.م.ع " تاجر ماشية  مقيم بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية مُصاب بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، بالانتقال وسؤال المصاب قرر قيام أحد الأشخاص مقيم دائرة المركز  بوضع قرص لحفظ الغلال داخل فمه كرهاً عنه، وتوفى عقب سؤاله.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة أسفرت جهوده عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه " حمدان.م.ا.ع"  تاجر ماشية مقيم بدائرة المركز، وأنه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالي نظير تجارة بينهما.
وتوصلت تحريات ادارة البحث الجنائي بمديرية امن البحيرة إلى قيام المتهم"حمدان م ا ع" تاجر ماشية بأخذ مبلغ مالي وقدره ١٥ ألف جنيه من المجني عليه أثناء تواجده بمنزله، قام المجنى عليه بإعطائه رأس ماشية، (ابقار) ليبيعها وسداد قيمة المبلغ المالي المدين به له وأنه وبتاريخ يوم الواقعة حضر المتهم وبحوزته مبلغ مالى ١٥ ألف جنيه وذلك لاعطائه للمجني عليه لشراء عدد واحد رأس ماشية جديدة تكميلا للمبلغ المالي المتبقي بحوزة المتهم،وقام بأخذ المبلغ المالي منه وأبلغه بعدم قيامه بشراء رأس الماشية المتفق عليها نظرا لوجود بعض المبالغ المتبقية على المجنى عليه الأمر الذي أدي الي قيام المتوفى إلى قيام المجنى عليه بتناول قرص غير معلوم ،وعقب ذلك قام المتهم بنقله إلى المستشفى وقام بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ومبلغ مالي 30 ألف جنيه، وأكدت تحريات المباحث أن  المتهم تسبب بالضغط نفسياً على المجنى عليه فى تناول قرص الغلال السام، ثم استولى على مبلغ 30 ألف جنية وهاتف محمول كانوا بحوزة المجنى عليه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المسروقات،و تم  إتخاذ الإجراءات القانون، تحرر المحضر رقم 8203 إدارى مركز شرطة أبو المطامير وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار أحمد عتمان حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مستشفيات المباحث قسم شرطة وزير الداخلية مركز شرطة هاتف محمول مساعد وزير الداخلية محافظة البحيرة أبو المطامير

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