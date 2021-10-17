الأحد 17 أكتوبر 2021
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سياسي

برلماني: الدولة في عهد الرئيس السيسي اقتحمت ملف المناطق غير الآمنة

النائب محمد منظور
النائب محمد منظور

قال النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اقتحمت ملف المناطق غير الآمنة، والتي كانت أحد أهم التحديات الكبيرة التي تعوق الدولة في تطوير ملف الإسكان، ألا أنها نجحت بكل المقاييس في تحقيق انجازات غير مسبوقة في التنمية العمرانية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات نهائيًا.

وأضاف محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ في بيان، أن ملف العشوائيات كان يمثل قنبلة موقوتة يهدد استقرار الدولة في الفترة السابقة وهو ما تطلب على الدولة المصرية أن يكون لديها العديد من الخطط الإسترايتيجية المُحكمة لمواجهة تلك الأزمة واستهدفت رفع مستوى معيشة قاطني العشوائيات من خلال التطوير اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا وثقافيًا لتحسين جودة حياة المصريين، واستطاعت أن تطور 80% من المناطق الخطرة بمختلف محافظات الجمهورية، مُطالبًا وسائل الإعلام بتنظيم العديد من الحملات التوعوية عن أهمية مواجهة مخاطر البناء العشوائي ومُخالفة الاشتراطات التي تضعها الدولة، مُذكرًا أن ملف القضاء على المناطق غير الآمنة يحظى باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن الانجازات التي تحققها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ملف القضاء على العشوائيات، من خلال افتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة، وبناء مدن سكنية جديدة في أوقات وجيزة لتحسين حياة المصريين جعل المؤسسات الدولية والمحلية يشيدون بخطة الدولة تجاه مواجهة هذا الملف العصيب، مُشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 في ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة، يعد إنجازًا تاريخيًا فريدًا ولم يشهد مُثيلا له في كافة دول العالم.

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