ضبط 74 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 74 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

حملات تموينية بالمنيا

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 74 مخالفة تموينية منها 60 مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- تصرف وتجميع- عدم وجود ميزان- قضايا متنوعة أخرى)، و14 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (مجهولة المصدر- تجار تموينيين- عدم وجود شهادة صحية- بدون ترخيص- ذبح خارج المجازر الحكومية).

وأضاف أن مديرية التموين بالمنيا، كانت قد سبق وشنت حملة رقابية مكبرة حررت خلالها 77 مخالفة تموينية، وقامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينية بالمنيا

وأشار إلى أن المديرية تكثف من حملات المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية، والتأكد من سلامة الغذاء لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، ورصد المخالفات حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

ونوه إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة، منها 58 مخالفة خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – عدم وجود سجلات – قضايا تموينية أخرى).

كما تم ضبط 19 مخالفة تموينية خلال المرور على الأسواق والمحال التجارية، حيث تنوعت المخالفات بين (منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – عدم الالتزام بالمقررات التموينية).