الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يسلم مساعدات لـ 60 أسرة بقرية أبو صير

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يسلم مساعدات لـ 60 أسرة من قرية أبو صير

سلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وسط أهالي قرية أبوصير ببرج العرب، 60 أسرة من مستحقي سكن كريم بالقرية مساعدات ومساهمات من المجتمع المدني متمثل في فريق أبواب الخير، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.

و هنأ محافظ الإسكندرية أهالي قرية أبوصير ببرج العرب، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، معرباً عن سعادته بتواجده وسط أهالي القرية، واستمع إلى احتياجات ومطالب جميع أهالي قرية أبوصير.

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محافظ الإسكندرية يسلم مساعدات لـ 60 أسرة من قرية أبو صير

- "الشريف": حريصون على التواجد وسط أهالينا بالقرى لتلبية احتياجاتهم

وأكد "الشريف" أنه في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، فإن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة علي التواجد بشكل دائم ومستمر وسط أهالينا بالقرى والنجوع للاستماع إليهم وتلبية جميع احتياجاتهم، مشيراً إلى أن باب المحافظة مفتوح لهم علي مدار ٢٤ ساعة لاستقبالكم والاستماع إليهم.

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محافظ الإسكندرية يسلم مساعدات لـ 60 أسرة من قرية أبو صير

وقدم المحافظ الشكر إلى المجتمع المدني ورجال الأعمال المشاركين في هذا المعرض الخيري، لافتاً إلى الدور القوي الذي تقوم به في المشاركة بالعمل الخدمي والتنموية ودعمها المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

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محافظ الإسكندرية يسلم مساعدات لـ 60 أسرة من قرية أبو صير

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، والأستاذة أمل النجار ممثلي فريق أبواب الخير، ومنسقي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

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محافظ الإسكندرية يسلم مساعدات لـ 60 أسرة من قرية أبو صير

جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة شمل  قري مركز ومدينة برج العرب القديمة، والقرى، و هي (مدينة برج العرب القديمة، و 3 وحدات محلية هي"بهيج وأبو صير والغربانيات")، بالقرى والنجوع التابعة لهم حيث تبدأ مشروعات التطوير  بقطاع الصرف الصحي من خلال إنشاء محطة معالجة وكذا محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، ومد خطوط  جديدة لمياه الشرب، وتدعيم جميع الشبكات من خلال احلالها وتجديدها، فضلًا عن توصيل خدمات الإتصالات والإنترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة.

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محافظ الإسكندرية يسلم مساعدات لـ 60 أسرة من قرية أبو صير
الإسكندرية 60 أسرة مستحقي سكن كريم مساعدات ومساهمات أبواب الخير حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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