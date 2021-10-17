جامعة سوهاج تبحث آليات التعاون مع «النيل للإعلام»

اجتمع الدكتور مصطفي عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، مع إيمان علي إمام مدير مركز النيل للإعلام بالمحافظة؛ لبحث آليات التعاون المشتركة بين الطرفين في مختلف مجالات الأنشطة التنموية والتوعوية، والتي تعود بالنفع على الطلاب والمجتمع المحلي.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إن الهدف من اللقاء هو بحث آليات تنفيذ أنشطة مشتركة لتحقيق توجهات الدولة لرفع وتنمية الوعي بكافة القضايا المجتمعية، والتي تشغل تفكير واهتمام طلاب الجامعة، مشيراً إلى الدور الهام لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، من خلال التأثير على أفكار وآراء الشباب، وتوجيه سلوكياتهم لتعظيم الاستفادة من طاقاتهم الهائلة.

وفي ذات السياق، أشار أحمد عبد الحافظ مدير المركز الإعلامى بالجامعة، إلى أن الاجتماع ناقش خطة العمل المزمع تنفيذها بين الجانبين، وذلك في ضوء الدور التوعوي والتثقيفي الذى يقوم به مركز النيل للإعلام، موضحًا أنه سيتم تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الطلابية، وكذلك المبادرات الرئاسية التي تسعى نحو التنمية الشاملة والمستدامة.