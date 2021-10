سري و بتكلفة مليوني دولار .. تفاصيل حفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نائل نصار

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل حفل زفاف جينيفر جيتس، ابنة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس من الشاب المصري نائل نصار، البالغ من العمر 30 عامًا.

ووفقا للصحيفة البريطانية فقد عقد حفل الزفاف في حديقة منزل جينيفر، والتي تبلغ مساحتها 166 هكتارا الواقعة بمقاطعة ويستشستر في ولاية نيويورك الأميركية ظهر أمس السبت وتحديدا، ليلة الجمعة بتوقيت نيويورك بالولايات المتحدة، ووصفت الصحيفة البريطانية الحفل بأنه "حفل ديني إسلامي سري.

ورقصت جينيفر ووالدها بيل على أنغام "Can You Feel The Love Tonight" وفقا للصحيفة البريطانية.

ووفقا للصحيفة البريطانية فقد تكلف حفل الزفاف البسيط قرابة مليوني دولار .

يذكر أن حديقة القصر التي أقيم عليها حفل الزفاف، كان حقل فخم للفروسية اشتراه بيل جيتس في عام 2018 بقيمة بقيمة 16 مليون دولار، وذلك بعد تخرج جينيفر من جامعة ستانفورد.



بداية قصة الحب

جمعت نايل وجينيفر قصة حب بدأت في عام 2013 حيث كان اللقاء الأول، حين فاز نائل بالمركز الأول في بطولة " ويلينجتون" كما فاز بجائزة مالية ضخمة قدرها مليون دولار واستمرت الصداقة بينهما حتى تحولت لعلاقة حب حتى عرف العالم قصة حب نائل نصار و جينفير جيتس عام 2016 عقب إنشاء جينفير جيتس حساباً على موقع إنستجرام، وأعلنت من خلاله علاقتها بالفارس المصري الذي وجدت فيه فارس أحلامها.

الخطوبة

وفي 2020 قرر نائل أن يستكمل مشواره مع جينفير، وقدم لها خاتم خطوبة ونشرت جينيفر صور لها لتدوين تلك اللحظة عبر انستجرام وكتبت جينيفر عبر حسابها الخاص تعليقًا أرفقته بالصورة، قالت فيه: "نائل نصار، أنت شخص فريد لقد اجتحتني تمامًا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وفاجأتني في أكثر الأماكن مغزى لإحدى عواطفنا المشتركة العديدة، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والنمو والضحك والمحبة معًا.. نعم مليون مرة".

الزفاف

وعرض الفارس المصري نائل نصار، الزواج على جينيفر، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، بعد قصة حب طويلة، ىليمر ٨ أشهر على خطوبتهم ويقرر الثنائي الاحتفال بزواجهم اليوم ١٦ أكتوبر حسب جريدة "ديلي ميل البريطانية".