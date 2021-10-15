تفاصيل حفل زفاف الفارس المصري نائل نصار على ابنة بيل جيتس غدًا

تتجه أنظار العالم غدًا السبت إلى نيويورك، حيث يقام حفل الزفاف الأسطوري للفارس المصري نائل نصار وجينيفر كاثرين ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل جيتس، بتكلفة قد تزيد عن مليوني دولار.

ويقام حفل الزفاف في مزرعة خيول "جينفير" التي أهداها لها والدها بمناسبة تخرجها من جامعة ستانفورد، وتقع على مساحة 124 فدانًا شمال نيويورك حيث يجمع كلًا من الثنائي الولع بالخيول وسباقات الفروسية، وغدًا يتكلل هذا الحب، الذي جمعهما على مدار 4 أعوام، بالزواج وسط استعدادات ضخمة لإقامة حفل كبير بات حديث العالم أجمع.

وقالت مجلة "بيبول" الأمريكية، نقلًا عن مصدر خاص، إن جينفير تشعر بالحماس وهي تستعد لحفل زفافها بمساعدة والدتها ميليندا، التي تم إعلان انفصالها رسميًا عن زوجها الملياردير الشهير في أغسطس الماضي بعد 27 عامًا من الزواج وإنجاب ثلاثة أطفال.

ويقول المصدر إن "جينفير" بدأت يوم الأربعاء من هذا الأسبوع في الاحتفال بزفافها في مدينة نيويورك برفقة عائلتها وأصدقائها وكان نائل برفقتها، مشيرًا إلى أن كلاهما يبدو متحمسًا للغاية استعدادًا ليوم زفافهما، وأضاف المصدر أن ميليندا، 57 عامًا، كانت تساعد ابنتها كثيرًا في الاستعداد لليوم الكبير.

وتابع: "جينيفر قريبة جدًا من والدتها، ميليندا تحظى بجزء كبير من الاستعدادات للزفاف"، وواصل "سيكون حفل زفاف كبير".

ونقلت المجلة عن العروس قولها "ممتنة للغاية لجميع النساء الرائعات في حياتي اللواتي يقدمن النصح والدعم والارتقاء بي هذا الفصل الجديد!"

ونشرت "الديلي ميل" مجموعة من الصور الحصرية التي تكشف الاستعدادات لحفل الزفاف، مشيرة إلى أن مزرعة خيول جينيفر كانت أمس الخميس تعج بالعمال الذين كانوا يحملون الإمدادات لتنصيب المنصة التي سيقام عليها حلبة الرقص، فيما ظهر فريق آخر من العمال يحملون أشجارًا كبيرة، مما أدى إلى اثارة التوقعات بأن آل جيتس من الممكن أن يتبعوا خطى الأمير وليام وكيت ميدلتون واجراء حفل الزفاف وسط مظلة كبيرة من الأشجار والغابات.

وأضافت الصحيفة أن العروس شوهدت وهي تغادر فندق جرينتش الفاخر في وسط مدينة مانهاتن في وقت مبكر من صباح أمس الخميس قبل أن تتوجه إلى صالون في تريبيكا لإجراء مانيكير وباديكير مع والدتها وأصدقائها.

وتابعت "بدت جينيفر أنيقة عندما خرجت مرتدية قناع وجه أسود وركبت في الجزء الخلفي من السيارة قبل أن يساعدها السائق في تحميل أمتعتها المصممة في صندوق السيارة، وشوهد بعدها رجلًا يخرج من الفندق يركب سيارة ثانية بالعديد من أكياس الملابس، بما في ذلك واحدة ربما كانت تحمل ثوب زفاف العروس".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتكلف حفل الزفاف ما لا يقل عن 2 مليون دولار، ونصبت الخيام في مزرعة خيول جينيفر، التي تبلغ تكلفتها 16 مليون دولار في شمال نيويورك، حيث من المقرر أن يتم الحفل في الهواء الطلق، لكن في حالة سوء الطقس، فقد تم نصب خيامًا ضخمة في أحد الحقول مجهزة بأحدث التقنيات.

وقال أحد أقارب جينيفر، بطلة الفروسية البالغة من العمر 25 عامًا لـ"ديلى ميل" إن " كل شيء سيتم وفقًا لذوقها في حفل زفافها على نائل يوم السبت".

وبدأت قصة حب الفارس المصري صاحب الثلاثين عامًا نائل وجينفير ابنة ثالث أغنى رجل بالعالم، بعد فوز نائل بجائزة المليون دولار والمركز الأول ببطولة "ويلينجتون" في عام 2013، فيما تم الإعلان عن قصة حبهما في 2020 بعد تقدمها لها بخاتم من الألماس على غرار الأفلام الرومانسية.

وتقوم جينيفر، الابنة الكبرى لبيل جيتس ، باستعدادات اللحظة الأخيرة لحفل زفافها على نائل نصار، اللذان تمت خطبتهم فى يناير 2020، وصارا بعدها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة إعلان خطبتهم التى كانت بشكل رومانسي وجذاب حيث وضعت جينيفر صورة لها مع الفارس المصرى وهو يطلب يدها كالأمراء فى الروايات، وعلقت عليها " نائل نصار، أنت فريد من نوعك، لقد جعلتني أقع في حبك وفاجأتني الأسبوع الماضي في أكثر الأماكن التي نتقاسم فيها إحدى هواياتنا وما أكثرها، لا أطيق الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والنمو والضحك والحب معًا، نعم مليون مرة"، ورد عليها نايل بصورًا للخطوبة وكتب: لقد قالت نعم.