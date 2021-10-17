الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الداخلية» الليبية تبحث مع اللجنة العليا لمؤتمر دعم الاستقرار آخر الترتيبات لانعقاد المؤتمر

وكيل وزارة الداخلية
وكيل وزارة الداخلية الليبية لشؤون المديريات

بحث وكيل وزارة الداخلية الليبية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا لمؤتمر دعم استقرار ليبيا، الإجراءات والترتيبات المتخذة بين اللجنة العليا لمؤتمر دعم استقرار ليبيا ووزارة الداخلية، وذلك من أجل إنجاح المؤتمر الذي سيعقد خلال الأيام القادمة.


وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع حضره رئيس مكتب العلاقات والمراسم بإدارة العلاقات و التعاون بوزارة الداخلية الليبية العميد عبدالباسط الطبال وعدد من المسئولين من الجهات المعنية بالتحضيرات للمؤتمر.

وعلى صعيد آخر، التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي،الأمين العام المساعد و منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "ريزدون زينينغا"؛ لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، لاسيما الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

 

وأكد عبد الله اللافي ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاح الانتخابات، وتقبل بنتائجه جميع الأطراف السياسية، التي ستريح البلاد من المراحل الانتقالية التي أثقلتها سياسيًا، واقتصاديًا، وأمنيًا، واجتماعيًا، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

 

وأشاد عبد الله اللافي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من نجاحات، لاسيما إيقاف الاقتتال، وفتح الطريق الساحلي، وتبادل المحتجزين من الطرفين، بالإضافة للتوافق الذي جرى في جنيف الاسبوع الماضي، في ملف المرتزقة، و المقاتلين الأجانب من ليبيا.

 

كما أوضح أن الأسابيع المقبلة تتطلب العمل من أجل الوصول إلى رؤية شاملة للوضع الراهن، باتخاذ قرارات تلبي المرحلة، ولضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

 

من جهته أكد "ريزدون زينينغا"، حرص البعثة على إجراء الانتخابات في موعدها، بتوافق جميع الأطراف المعنية، مشيداً  بدور المجلس الرئاسي الليبي الجاد لدعم سير العملية الانتخابية بطريقة سلسة، تضمن تداول السلطة بشخصيات يتوافق عليها كل الليبيين.

الداخلية على خلال أيام وزارة الداخلية المسئولين امين العليا استقرار اجتماع تعاون اللجنة العليا لجنة وزارة الأنباء الداخلية الليبية

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