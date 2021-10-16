التخطيط: مصر تخطط لجذب نحو 5 مليارات دولار عبر برامج السندات العالمية حتى 2023

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تخطط لجذب تمويلات تقدر بحوالى 3-5 مليارات دولار من أسواق المال الدولية حتى نهاية العام المالى 2023-2024، من خلال برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل GMTN لإصدار سندات وبرنامج السندات متوسطة الأجل باليورو EMTN.

وأكدت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت “الدستور" على نسخة منه أهمية تلك المشروعات فى تحسين التصنيف البيئة لمصر، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن مصر واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التى شهدت معدل نمو إيجابى فى عامى 2020 و2021، حيث سجل الاقتصاد المصرى معدل نمو سنوى 3.3% خلال العام المالى 2020-2021 و7.7% نمو خلال الربع الرابع من 2020-2021.

وأضافت أن الاقتصاد المصرى أظهر مرونة فى مواجهة الوباء مقارنة باقتصاديات العالم، نتيجة الإجراءات والتدابير السريعة التى اتخذتها الحكومة اقتصاديًا وصحيًا، للتخفيف من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وعلاوة على ذلك لا تزال التوقعات على المدى المتوسط لمصر إيجابية رغم بطء طرح اللقاح المضاد للفيروس، فبحسب تقرير وكالة فيتش فإن الاقتصاد المصرى واحد من الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التى نمت على أساس سنوى فى العام الماضى، مما يعنى أن الاقتصاد سيصل إلى حد بعيد يتجاوز حجمه قبل انتشار الوباء فى عام 2021 وما بعده.

كما لفت التقرير إلى أن مصر تتمتع بمرتبة متقدمة بين دول العالم من حيث معدل الفائدة الحقيقى خلال العام المالى 2021-2022 وهو ما جعل سندات مصر المفضلة بين المستثمرين الدوليين، وبالتالى تمتلك فرص جيدة لجذب مزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تحسن مستمر فى قطاع السياحة واستقرار معدلات التضخم الأساسية ضمن أهداف البنك المركزى المصرى للربع الرابع من عام 2022.