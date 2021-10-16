مستشار الرئيس للصحة: هذه الفئات المستهدفة بجرعة كورونا الثالثة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن مصر تتجه إلى إعطاء جرعة تطعيم جديدة للفئات التي تلقت لقاحات كورونا ومر على تطعيمهم 9 أشهر.

وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت، أن الأولوية في إعطاء هذه الجرعة الثالثة أو التطعيم الجديد هي لكبار السن والكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن التطعيمات غالبًا ما تعطي مناعة من 6 إلى 9 أشهر، وستكون هذه الجرعة من أجل زيادة المناعة لديهم، موضحًا أن يتم أيضًا دراسة تطعيم الأطفال الأقل من 18 عامًا من أجل اختيار الفئة العمرية واللقاح المناسب لهم.