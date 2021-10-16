السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

امتداد حريق المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية لمصنع مجاور

حريق الاسماعيلية
حريق الاسماعيلية

انتقلت ألسنة نيران حريق مصنع المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية، التي اندلعت مساء اليوم للمصنع المجاور وسط محاولات رجال الإطفاء للسيطرة عليه.

وقال مصدر، لـ"الدستور"، إن الحريق ضرب مصنعي للكيماويات والملابس، موضحًا أنه تم إخماد جزء من النيران وجاري التعامل مع آخر.

واتخذت إدارة الحماية المدنية عدد من الإجراءات، للتعامل مع الحريق الذي شب منذ قليل بالمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية، وقال مصدر إنه تم فصل التيار الكهربي عن المنطقة الاستثمارية بالكامل لمنع حدوث ماس كهربائي نتيجة امتداد النيران داخل المصنع.

أضاف أن قوات الشرطة والحماية المدنية أغلقت جميع الأبواب لمنع دخول أي شخص لموقع الحريق، حرصًا على سلامتهم، ولاتاحة الفرصة لرجال الإطفاء للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

ونقلت «الدستور» بثًا مباشرًا لتوافد سيارات الإطفاء على موقع الحريق الذي شب، مساء اليوم، بالمنطقة الاستثمارية بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

ووجه رئيس هيئة الاسعاف بالإسماعيلية الدكتور حسن درويش بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث للتعامل مع أي حالات إصابة أو اختناقات.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، منعت خلاله مرور الأفراد أو السيارات، حرصًا على حياة المارة ولإتاحة المجال لوصول سيارات الإطفاء والاسعاف لموقع الحريق

وأكد الدكتور على حطب، وكيل صحة الإسماعيلية، لـ"الدستور" أن مستشفيات المحافظة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال أي مصابين جراء الحريق.

وأكد الدكتور عادل حسن، مدير مستشفى جامعة قناة السويس، أن المستشفى رفع درجة استعداده للدرجة القصوي لاستقبال اي مصابين.

واندلع مساء اليوم حريق هائل بمصنع كيماويات المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب بشكل ضخم للحد الذي أضاءت سماء الطريق الصحراوي، كما تصاعدت الأدخنة حتى انعدمت الرؤية ما أثر على الحركة المرورية في الطريق.

حريق الإسماعيلية السيطرة التيار الكهربي الإطفاء الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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