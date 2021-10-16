السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع في مأرب

الأوضاع في مأرب
الأوضاع في مأرب

بحث محافظ مأرب اليمنية سلطان العرادة- عبر الاتصال المرئي- مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينج، مستجدات الأوضاع بالمحافظة في ظل التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي والانتهاكات والجرائم الإنسانية التي ترتكبها الميليشيا تجاه المدنيين.

وتطرق العرادة- وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- اليوم السبت، إلى ما تقوم به ميليشيا الحوثي من هجوم عسكري مستمر تجاه المحافظة منذ عام 2015 والتصعيد المتواصل منذ أكثر من عامين سعيًا منها في تحقيق بعض المكاسب الميدانية، مستغلة التراخي غير المبرر للمجتمع الدولي تجاه الجرائم والتصعيد الخطير والانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين في المحافظة التي تضم ملايين النازحين.

ولفت إلى أن هذا التصعيد يؤكد أن ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا تعير دعوات المجتمع الدولي للسلام وإيقاف الحرب أي أهمية.

وقال العرادة إن أبناء مديرية العبدية يتعرضون للإبادة الجماعية تحت الحصار من قبل ميليشيا الحوثي، دون اكتراث بالبيانات والإدانات الدولية وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي موقفًا حازمًا وبقرارات جريئة في تصنيف هذه الميليشيا كجماعة إرهابية وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية للمحاكمة كمجرمي حرب، حيث إن ما تقوم به تجاه مديرية العبدية يصنفه القانون الدولي الإنساني ضمن جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار إلى ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف للمدنيين في عاصمة المحافظة والمديريات الأخرى ومخيمات النزوح بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي كان آخرها قصف حي الروضة والذي تسبب في وفاة وإصابة 35 مدنيًا أغلبهم من الأطفال والنساء، وهذه الجرائم يتوجب على المجتمع الدولي إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يفلت مرتكبيها من العقاب.

من جانبه، أدان المبعوث الأمريكي التصعيد الحوثي الأخير تجاه محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، منددًا بالحصار الكبير على مديرية العبدية وتعريض 37 ألف نسمة إلى الإبادة الجماعية.

وشدد على ضرورة توقف ميليشيا الحوثي من هجومها العسكري على محافظة مأرب ومديرية العبدية وسرعة فتح ممرات آمنة لإدخال الاحتياجات الأساسية للمدنيين والأدوية والطواقم الطبية.

كما أدان الاستهداف المتعمد والمتكرر للمدنيين والأحياء المدنية والنازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات، وهو ما يعرض مرتكبيها للمساءلة الدولية لتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة تجنيب المدنيين الصراع والاستهداف، وأن هذه الأعمال تتعارض مع جهود السلام في اليمن وإيقاف الحرب.

وأكد المبعوث الأمريكي موقف بلاده الداعم للشرعية وموقفها ودعم جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن ووقف الحرب، معربًا عن تقديره للتنازلات التي تقدمها الحكومة الشرعية من أجل إنجاح جهود تحقيق السلام.

مارب اليمن المبعوث الأمريكي تيموثي ليندر كينج سلطان العرادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

الأهلي يستهل حملة الدفاع عن النجمة العاشرة بالتعادل مع الحرس الوطني

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

حريق هائل داخل مصنع في المنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية

هوت شورت.. إطلالة جريئة لمنى زكي في مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صور

دوري أبطال أفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس

فلسطين: إقامة محطة الحافلات الاستيطاني جنوب نابلس يهدف لتقطيع أوصال الضفة

السعودية: إسرائيل ساهمت في صنع السلام.. ونؤمن بضرورة قيام دولة فلسطينية