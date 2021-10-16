السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 6.2% زيادة فى إنتاج القمح عام 2019/ 2020

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، والذى يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الموافق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعة (FAO) عام 1945 ومقرها روما إيطاليا، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "الغذاء الآمن من أجل غد صحى".

ويهدف اليوم العالمى للغذاء إلى الوصول لسلامة الأغذية، واستلهام روح العمل من أجل المساعدة في الوقاية من المخاطر الناتجة عن الأغذية غير الصحية، والكشف عنها وإدارتها والمساهمة في الأمن الغذائي وصحة الإنسان.

وأظهر تقرير الإحصاء أن إنتاج الحبوب بلغ 21.9 مليون طن عام 2019/ 2020 مقـابل 21.8 مليون طن عام 2018- 2019، بنسبة زيادة قدرها 0.5٪، ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج محصول القمح.

كما بلـغ إنتاج القمح 9.1 ملـيون طــن عــام 2019- 2020 مقـابـل 8,6 مليـون طـن عام 2018- 2019 بنسـبة زيادة  قدرها  6.2٪، ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح عام 1209- 2020 بنسبة 5.8%، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان من القمح خلال هذا العام.

وانخفض إنتاج الأرز 4.4 مليون طـن عام 2019- 2020 مقابل 4.8 ملـيون طن عـام 2018- 2019 بنســبة انخفاض قـدرهـا 7.6٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المزروعة بالأرز خلال هذا العام.

بينما ارتفع إنتـاج الخضر إلى 20.9 مليون طـن عـام 2019/ 2020  مقابل 20.5 مليـون طـن عام 2018- 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.0٪.

وبلغ إنتاج الفاكهة 11.6 مليــون طـــن عــام 2019- 2020  مقابل 11٫7 مليون طـن عــام 2018- 2019 بنسبة انخفـاض قدرها 0.9٪.

أما عن المؤشرات العالمية، فبلغ إنتاج الحبوب 2٫7 ملي طن عـام 2019- 2020 مقابل 2٫6 مليار طن عـام 2017- 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.8٪، كما بلغ إنتـاج القمح 761٫7 مليون طن عــام 2019- 2020 مقابل 732٫4 مليون طن عام 2018- 2019 بنسبة زيــادة قدرها 4.0٪.

كما بلـغ إنتاج الأرز 500.8 مليون طن عام 2019- 2020 مقابل 506٫3 مليـون طن عـام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 1.1% .

الاحصاء القمح الأرز اليوم العالمي للغذاء الفاكهه

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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الإحصاء: 6.2% زيادة فى إنتاج القمح عام 2019/ 2020

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