تمركزات في 103 نقاط ساخنة.. استعدادات الإسكندرية لموسم الشتاء والنوات

استعدت محافظة الإسكندرية، لاستقبال موسم الأمطار والنوات، بجولات ميدانية من مسؤولي شركة الصرف الصحي، لمتابعة تطهير الشناشن وأعمال الصيانة الدورية لمحطات الرفع، والتمركزات في النقاط الساخنة، وذلك قبيل استقبال فصل الشتاء والأمطار.

وحشد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة والجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة من أجل الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار القادم، وما تم تنفيذه لمواجهة التحديات التي تعرضت لها المحافظة خلال النوات الشديدة بالعام الماضي.

استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

الشريف: ملف الأمطار من أولى الملفات الهامة



وأكد المحافظ على أن ملف الأمطار ومواجهة النوات من أولى الملفات التي تعمل عليها المحافظة. مشيرا إلي أنه تم تكليف الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ بهذا الملف والتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة التنفيذية، ووضع الخطوط العريضة ومتابعة استعدادات الجهات كلا علي حدي للتعامل مع موسم الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أن الجهات التنفيذية نجحت بشكل جيد خلال موسم شتاء العام الماضي بتخفيف حدة المشاكل الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة بالرغم من كثافة الأمطار التي وصلت في بعض الأحيان إلي 10 مليون متر مكعب.

استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

وكلف الشريف نائب المحافظ بالتنسيق لوضع نتائج شاملة ووضع خريطة كاملة تفصيلية موضح بها الدور المنوط به كل جهة تنفيذية للتعامل مع نوات الأمطار الغزيرة قبل وبعد النوات وفقاً للامكانيات المتاحة. مؤكداً أنه لن يسمح بأي أوجه للقصور وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي تقصير في ذلك.

وشهد اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اصطفاف سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حيث تم استعراض عدد من السيارات الجديدة تقوم بأعمال الشفط والتسليك انضمت حديثاً لأسطول سيارات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لمجابهة الأمطار.

استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

103 نقاط ساخنة بالإسكندرية

وأشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمدي الجاهزية الفنية للمعدات والسيارات وبدعم الدولة للمحافظة بعدد كبير من المعدات والسيارات والتي ستتمركز أثناء النوات في النقاط الساخنة البالغ عددها 103 نقاط في جميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلي أهمية الاستعداد المبكر للنوات والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة من أجل راحة المواطن السكندري.

استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

الانتهاء من 10 مشاريع للصرف الصحي

فيما أشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، إلى الدعم الذي أتاح للشركة توفير المعدات الحديثة للقدرة علي التعامل مع النوات الشديدة بالإسكندرية، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تحت قيادة محافظة الإسكندرية لئلا يعاني أي مواطن بالإسكندرية أثناء النوات.

استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

وأوضح أن مشاريع الصرف الصحي المشاريع الجاري العمل عليها، تم الانتهاء من 10 مشاريع منهم، وفيما يجري حالياً استكمال عدد 26 مشروعا.

ووعد المواطنين ببذل قصارى الجهد تحت قيادة المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

3 خطوط طوارئ بالمناطق الساخنة



وفي سياق متصل قامت فرق من عمال الشركة بمناطق منتزة أول وشرق ووسط بالتأكد من جاهزية الشبكة لإستقبال موسم الأمطار، كما قامت الشركة بعمل 3 خطوط طوارئ لمياه الأمطار بالمناطق الساخنة علي كورنيش الإسكندرية بمنطقتي الشاطبي وكليوباترا.

استعدادات الإسكندرية لموسم النوات

نموذج محاكاة في الإنفاق

وشهد حي المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى محاكاة لتلافى أى انسدادات أو تراكمات لمياه الأمطار بشارع مصطفى كامل بعد أعمال التطوير، وعدد من الشوارع في نطاق الحي وذلك استعدادا لاستقبال فصل الشتاء .

كما تم إجراء تجربة محاكاة في الأنفاق التابعة للحي وهي نفق محمد نجيب، ونفق سيدي بشر لاختبار مدى جاهزية هذه الأنفاق وقدرتها الاستيعابية لتحمل موسم الأمطار، والعمل على رفع كفاءتها لاستقبال فصل الشتاء وتلافى تراكم الأمطار .