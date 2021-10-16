السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: وصول شحنة تضم 270 ألف جرعة من لقاح «فايزر» المضاد لكورونا

لقاح فايزر
لقاح فايزر

وصلت شحنة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وأفادت سلطات المطار بأن الشحنة تضم 270 ألف جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي، حيث وصلت على متن طائرة تابعة لشركة DHL؛ قادمة من باريس، حيث جرى نقلها إلى الساحات المبردة المخصصة لتخزين اللقاحات؛ تمهيدا لتوزيعها على باقى الجهات في المغرب.

يذكر أن المغرب قرر منح المواطنين والمقيمين جرعة ثالثة للوصول إلى مناعة جماعية قوية تجاه الأعراض الحادة للجائحة.

المغرب لقاح فايزر الرباط

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وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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