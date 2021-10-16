السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس شئون البيئة يتفقد منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء بالشرقية والدقهلية

صورة
صورة

قام الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، بجولة تفقدية لأعمال منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتى الشرقية والدقهلية ومتابعة لجان محاور المكافحة بنطاق مراكز المحافظتين، وذلك للتأكد ومتابعة انتظام العمل بالمنظومة، وذلك بحضور القيادات المعنية بالوزارة والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمتابعة تنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، ومتابعة إحكام تنفيذ كافة محاور المنظومة، والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات بالتعاون مع الجهات المعنية.

وخلال الجولة تم المرور على مواقع تجميع قش الأرز بقريتى الزنكلون وميت الفروماى بالزقازيق، التى تعد من النماذج الناجحة في مجال الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، والتعامل السليم مع تلك المخلفات من خلال جمعها وفرمها وكبسها وتحويلها لأعلاف يتم بيعها للمعالف والمزارع داخل الجمهورية.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال الفرم والكبس لقش الأرز داخل الأراضي الزراعية بنطاق المحافظتين، والتى تتم بإستخدام معدات الوزارة والمدعومة بإيجار رمزى دعما من وزارة البيئة لمتعهدى جمع وتدوير المخلفات الزراعية بالشرقية، بالإضافة إلى تفقد أعمال الفرم والكبس بالفرامات التابعة لبعض الأهالي بقرية كفر أحمد جبران بمركز الزقازيق، وهو ما يؤكد زيادة وعي المزارعين بقيمة المخلفات ومدى الأهمية الاقتصادية لها.

ويعكس نجاح وزارة البيئة فى مكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، ويكلل المجهودات المبذولة خلال السنوات الماضية بالنجاح فى تحويل مشكلة حرق قش الأرز من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال تنفيذ مشروعات وإيجاد فرص عمل للشباب وزيادة الدخل للمزارعين في مجال تدوير المخلفات الزراعية.

على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة نوبات تلوث الهواء الحادة مكافحة نوبات تلوث الهواء ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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وائل لطفي

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