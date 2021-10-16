إزالة 5 تعديات على 1120 مترا مربعا بالدلنجات ودمنهور في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات ودمنهور عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة بلغت 1120 م2، كما تم إزالة حالة تعدي وردم حفر بالمهد على مساحة 160مترا بقرية زاوية غزال بدمنهور.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة علي زيد، بالتنسيق مع حماية النيل والرى والشرطة بتكثيف الحملات لإزالة التعديات منذ بداية الحملة على مدار العشرة أيام الماضية، أسفرت عن تنفيذ 303 قرارات إزالة بنطاق المدينة و6 وحدات قروية تابعة بمساحة إجمالية بلغت 18237 م2 عبارة عن تنفيذ 136 قرار إزالة بمساحة 6589 م2 على أملاك حماية النيل، تنفيذ 38 قرار إزالة لحالات تعدي وبناء مخالف على أملاك هندسة الري بمساحة 4515 م2.

كما تم تنفيذ 79 قرار إزالة على أملاك هندسة صرف االمحمودية بمساحة 2490 م2، وتنفيذ 41 قرار إزالة على أملاك هندسة صرف الرحمانية بمساحة 4319 م2، كما تم تنفيذ إزالة 9 أقفاص سمكية بمساحة 324 م2 ولاية حماية النيل، وتنفيذ إزالة فورية بمساحة 264م2 على الأرض الزراعية تابعة لجمعية أبودمين بقرية كوم النصر.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.