«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على مسجد للشيعة بأفغانستان

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا شيعيا جنوبي أفغانستان، والذي راح ضحيته 47 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات بجروح.

وذكر التنظيم الإرهابي - في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت - أن اثنين من أعضاء التنظيم أطلقا الرصاص وقتلا حراس الأمن الذين يحرسون مدخل مسجد "فاطمة" بولاية (قندهار) جنوبي أفغانستان؛ إذ قام أحدهما بتفجير المتفجرات التي كانت بحوزته عند مدخل المسجد وقام الأخر بتفجيرها بالداخل.

وكشف تنظيم داعش - في بيانه الذي نشره عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له - عن أسماء الانتحاريين اللذين قاما بالهجوم.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من وقوع انفجار مماثل في مسجد شيعي في ولاية "قندوز" بشمال البلاد تبناه تنظيم داعش الإرهابي أيضا وراح ضحيته 46 شخصا.

وقد أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم على مسجد شيعي في مدينة قندهار الأفغانية، والذي أدى إلى مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس في تغريدة عبر "تويتر"، "ندين بشدة الهجوم على مسجد شيعي في قندهار اليوم، وهو ثالث هجوم من نوعه هذا الشهر".

وأضاف برايس: "نقدم تعازينا للضحايا وأسرهم. للشعب الأفغاني الحق في العيش والعبادة في سلام وأمان أيا كان الدين أو المعتقد الذي يختاره".

يذكر أن تفجير انتحاري تبناه تنظيم "داعش" استهدف مسجد الإمام برقة الشيعي بمدينة قندهار جنوب أفغانستان أمس الجمعة خلف عشرات القتلى والجرحى.

وقررت الولايات المتحدة تخفيف القيود المفروضة على السفر إليها من المكسيك وكندا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن واشنطن قررت فتح الحدود أمام المسافرين من كندا والمكسيك، بعد أكثر من 19 شهرًا من القيود على السفر بسبب جائحة فيروس "كورونا".