الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية النمسا يختتم أول زيارة خارجية له إلى البوسنة والهرسك

ميشائيل لينهارت
ميشائيل لينهارت

اختتم وزير الخارجية النمساوي ميشائيل لينهارت اليوم أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب لدولة البوسنة والهرسك واستمرت يومين.
وقال لينهارت، فى تصريحات اليوم الجمعة، عقب عودته إلى فيينا إنه أجرى مباحثات مع وزير الخارجية البوسني بيسيرا توركوفيتش، مشيرا إلى أن اختيار سراييفو كأول رحلة إلى الخارج هي علامة قوية على أن النمسا تواصل دعم المسار الأوروبي لغرب البلقان.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لنا تعني دول غرب البلقان الأمن والاستقرار وهي تعني أيضًا الفرص الاقتصادية ولهذا السبب علينا أن نستمر في إعطاء دول غرب البلقان هذا المنظور الأوروبي.
وأكد وزير الخارجية أن البوسنة والهرسك الموحدة هي وحدها التي لديها فرصة للاقتراب من هدف الانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي.
ولفت الوزير إلى أنه بالإضافة إلى التقارب السياسي بين البوسنة والاتحاد الأوروبي فإن الارتباط الاقتصادي يحتل أهمية بالغة بصفة أن النمسا هي أكبر مستثمر في البوسنة.
 

وعلي صعيد آخر.. رفعت الحكومة النمساوية اليوم ميزانية الأجهزة الأمنية لعام 2022 إلى أعلى مستوى فى تاريخ البلاد لمكافحة خطر الإرهاب.
وقال كارل نيهمر, وزير الداخلية النمساوي، فى تصريحات اليوم الجمعة، إنه تم زيادة الإطار المالي لوزارة الداخلية بنحو 78.7 مليون يورو إلى إجمالي 3.25 مليار يورو، وسيتم استخدام هذه الميزانية الضخمة في العام المقبل لتحديث التسليح والمعدات لتنفيذ حزمة مكافحة الإرهاب المخطط لها.
وأوضح الوزير أن الميزانية الأمنية الجديدة سوف تركز فى جانب منها على رفع كفاءة ضباط الشرطة وتطوير المعدات والمرافق الحديثة إلى جانب التوسع فى التدريب رفيع المستوى، مشيرا إلى أنه سوف يتم قبول 4300 شرطي إضافي بحلول عام 2024.
وقال نيهمر إن الأمن في مجتمع ديمقراطي هو أحد تلك القيم التي تؤثر بشكل كبير على نوعية حياتنا وتشكلها، لافتا إلى أن النمسا هي واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم.

فيينا البوسنة والهرسك النمسا

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وائل لطفي

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