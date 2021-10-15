الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ببدلة بنفسجى.. إطلالة غريبة للفنان اللبنانى نيكولا معوض بمهرجان الجونة

إطلالة نيكولا
إطلالة نيكولا

خطف الفنان اللبناني نيكولا معوض الأنظار خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي.

وظهر نيكولا بإطلالة غريبة حيث ارتدى على السجادة الحمراء بدلة بنفسجية، حيث جذب بها الأنظار خلال ظهوره إلى جانب زوجته التي كانت ترتدي فستانًا قصيرًا أبيض بقصة الكرانيش على الكتف.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

نيكولا وزوجته

إطلالة جذابة لنيكولا باليوم الأول للمهرجان

تألق النجم نيقولا معوض مع زوجته على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وخطف الثنائي الأنظار ببدلة بيضاء من تصميم مؤمن عوض، وستايلست كريم فضل، أما زوجته فقد ظهرت للمرة الأولى على السجادة الحمراء بفستان أسود أنيق ومميز من تصميم زهير مراد.

وحاليًا يستعد نيقولا لتصوير فيلم الرعب «جدران»، للمنتج ياسر صلاح والمخرج محمد بركة ومن تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ويشارك نيقولا في بطولة الفيلم النجمة درة، يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه فيلم «ماكو» في أولى تجارب نيقولا معوض بالسينما المصرية.

وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتجاوزت إيراداته الـ 15 مليون جنيه مصري، كما يُعرض للنجم في الفترة الحالية مسلسل«ع الحلوة والمرة»، والذي تصدّر تريند منصة شاهد vip لأكثر من مرة خلال عرضه.

فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة

وتشهد فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، ندوة للفنان أحمد السقا، بعد ظهر الجمعة، على هامش تكريمه في حفل الافتتاح مساء الخميس، بحضور عدد من نجوم الفن المشاركين في المهرجان، أبرزهم يسرا، منى زكي، منة شلبي، هند صبري، شريف منير.

وتتضمن الفعاليات، جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا، الساعة 12 ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة 2 عصرًا، بخلاف عرض السجادة الحمراء كازابلانكا بيتس، لعرض فيلم علي صوتك، ومدته 102 دقيقة، وذلك في الساعة 5.30 مساء اليوم في فيستيفال بلازا بالجونة.

مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة الجونة السينمائي نيقولا معوض مسلسل ع الحلوة والمرة

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