الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إطلاق عملية لمكافحة الاحتيال في البرنامج المالي التحفيزي لمواجهة آثار كورونا

كورونا
كورونا

أطلقت 4 وكالات في الاتحاد الأوروبي و19 دولة عضو بالتكتل عملية اليوم للتدقيق في الإنفاق من برنامج التحفيز لمواجهة آثار جائحة كورونا الذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو (930 مليار دولار أمريكي) في السنوات الست المقبلة.

ومن المقرر أن تنسق "عملية الرصد " كل من وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) ووكالة العدل الأوروبية (يوروجست) ومكتب المدعي العام الأوروبي المنشأ حديثا والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف)، بالإضافة إلى الحكومات الوطنية.

وكتب يوروبول في بيان صحفي يشير إلى أن التجربة الأخيرة تشير إلى أن الإنفاق الهائل للاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة "سيجذب الجماعات الإجرامية النشطة في الاتحاد الأوروبي وخارجه".

وقال فيل إيتالا، مدير عام المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، في بيان منفصل مكتوب إن "الجهود الجماعية لجميع الشركاء المعنيين ستضمن حماية أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي".

الاتحاد الأوروبي عملية الرصد يوروجست يوروبول أولاف بروكسل آثار كورونا

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