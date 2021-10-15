الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وصفة رغيف الإفطار المملح بالجوز ورقائق الشوكولاته

وصفة رغيف الإفطار
وصفة رغيف الإفطار المملح

للاستمتاع بفطور لذيذ وبسيط نعرض لكم وصفة رغيف الخبز مع زبدة الجوز وشرائح الموز بطريق بسيطة ومن المهم أن يتم تحميص الجوز مسبقًا، لأن ذلك يساعد في تحسين قوامه داخل الخبز. 

مكونات رغيف الإفطار المملح بالجوز و رقائق الشوكولاتة

٨٠ جرام من  الزبدة غير المملحة
٢٥٠ مل من الحليب كامل الدسم
٥٠ جرام من الشعير الأسود أو  العسل الأسود
٧جرام خميرة فورية
٣٠٠ جرام  طحين أبيض قوي
١٢٠ جرام من القمح الكامل والدقيق

نصف ملعقة صغيرة من الملح غ
الزيوت النباتية ، للتشحيم
٤٠ جرام من الجوز المفروم
٥٠ جرام من الشوكولاتة بالحليب

طريقة التحضير

نحضر إناء ونذوب به الزبدة ثم نضيف الحليب والشعير الأسود ونقلب جيداً، ثم نقوم برش الخميرة فوقها ونقلب مره اخرى و يُمزج الدقيق والملح في وعاء الخلاط الكهربائي ، ثم يُسكب في مزيج الحليب ويُخفق على سرعة متوسطة لمدة 15 دقيقة ، حتى يصبح ناعمًا ولامعًا وقابل للتمدد.

_نحضر وعاء كبير آخر وندهنه  بالزيت النباتي ، ونقوم بتشكيل كره من الخليط السابق  ونضعها في الوعاء ثم يغطى ويترك ليثبت لمدة ساعة حتى يتضاعف الحجم.

_بعدها نقوم بتبطين رغيف خبز بورق مقاوم للشحوم، ثم نضع العجينة على سطح مدهون بقليل من الدهن ، و نقوم بتمديده  ونرش عليه المكسرات والشوكولاتة، وتطوى العجينة معًا وتُعجن برفق لتغليف المكسرات والشوكولاتة

سيكون  شكل الرغيف بنفس طول القصدير المبطن ، ثم ننقله إلى القصدير ، ونقم بتغطيته وتركه لمدة 30 دقيقة أخرى.

_بعدها نسخن الفرن إلى 200 درجة مئوية ونضع صينيه  صغيرة فوق صينية الرغيف ، ثم تخبز الخبز المعطي لمدة 30 دقيقة.

 ونقم بخفض درجة الحرارة بمقدار 20 درجة مئوية ، ثم نرفع الصينيه ونخرجها ونقم بخبزهت مكشوفة لمدة 15 دقيقة أخرى.

بعدها تُرفع عن النار وتترك لتبرد قبل تقطيعها وتناولها بالزبدة المملحة ، أو تُغلف بإحكام لمدة تصل إلى ثلاثة أيام ، وتحمص قبل الأكل.

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