القبض على أخطر عصابة لإصدار وترويج «البيتكوين» فى القاهرة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربة جديدة للعناصر الإجرامية المتخصصة في جرائم الإنترنت، ونجحت في إلقاء القبض على تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في الترويج لعملات «البتكوين».

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إصدار العملات الافتراضية المشفرة وخاصةً عملة «البيتكوين»، والإتجار فيها وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة المعلومات الدولية، مستغلين خبرتهم الفائقة فى الدلوف على تلك المواقع، وإنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامي.

وتم تداول تلك العملات من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء فى هذا المجال، واتخاذهم لأحد الجراجات بعقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلي والأدوات المستخدمة، فى تخليق العملات الإفتراضية بما يعُرف بالتعدين، بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالجراج المشار إليه، وممارستهم لنشاطهم الإجرامى، وضبط من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملون ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية، وبرامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بما أكدته التحريات، وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة، وأقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.