إيطاليا تطبق قواعد صارمة ضد كورونا على العمال

طبقت حكومة رئيس وزراء إيطاليا، ماريو دراجي على العمال بعضًا من أكثر القواعد صرامة لمكافحة فيروس كورونا، اعتبارا من اليوم الجمعة، مما أثار احتجاجات متفرقة في مختلف أنحاء إيطاليا.

وأدت المظاهرات إلى إبطاء حركة المرور في بعض من المحاور الرئيسية. وفي مدينة تريستا، نظمت مجموعات من العمال إضرابا غير قانوني وفي مدينة جنوة الإيطالية، منع المتظاهرون الوصول إلى واحد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

بشكل عام، نظرا لأن الاضطرابات كانت ضئيلة، حتى منتصف النهار، كانت وسائل النقل العام تعمل بشكل طبيعي.

من جهة أخرى، ستدخل إجراءات جديدة لمكافحة مرض كوفيد19- حيز التنفيذ في إيطاليا اليوم الجمعة، حيث يجب أن يكون لدى كل موظف الآن ما يسمى بـ "الجواز الأخضر"، الذي يظهر دليلًا على التطعيم أو التعافي من أو فحص سلبي لكوفيد.19-

وأثارت الإجراءات الجديدة، التي تؤثر على حوالي 23 مليون موظف في القطاع الخاص والعام في جميع أنحاء إيطاليا، الجدل وواجهت بعض المقاومة.

وشن النقاد حملات ضد الإجراءات، التي تم طرحها من أجل السماح بمزيد من تخفيف قيود كوفيد-19.

واعتقلت شرطة روما 12 شخصا - بينهم اثنان من قادة حزب يميني متطرف- بعد أن تحولت الاحتجاجات ضد قيود مكافحة فيروس كورونا إلى أعمال شغب عنيفة قبل أسبوع.

وتدفع السلطات بأن دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية سيسمح لها بالعمل بنسبة 100% مرة أخرى إذا كان لدى الزوار جواز أخضر.

وتم تصميم قواعد الجواز الأخضر لتجنب إصابة الأشخاص بكوفيد-19- في العمل وتجنب الحاجة إلى الحجر الصحي الجماعي.

يشار إلى أن الجواز الأخضر جاري استخدامه بالفعل في العديد من القطاعات الأخرى مثل المدارس ونظام الرعاية الصحية.

وحصل ما مجموعه 85% من الإيطاليين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19.