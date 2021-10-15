الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. حفل إطلاق المجموعة القصصية «قميص لتغليف الهدايا» لـ أحمد القرملاوي

أحمد القرملاوي
أحمد القرملاوي

تستضيف مكتبة ديوان مصر الجديدة حفل إطلاق وتوقيع المجموعة القصصية "قميص لتغليف الهدايا" للكاتب أحمد القرملاوي، والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، ذلك في السابعة من مساء غدا السبت.

يذكر أنه صدرت المجموعة القصصية "قميص لتغليف الهدايا" للروائي والقاص أحمد القرملاوي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ52 والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

تتكون المجموعة القصصية من ١٧ قصة تتناول الإنسان ومعاناته مع الخوف والوحدة والعزلة والموت، وأيضًا مواجهاته مع هذه المخاوف والأشباح، من خلال قصص متنوعة الطول والأسلوب.

وجاءت النبذة التي كتبت على ظهر الغلاف عبارة عن كلمة للكاتب الكبير محمد المخزنجي مثل شهادة تقدير وكلمات في حب كتابة أحمد القرملاوي القصصية والروائية.

أما عن أحمد القرملاوي فهو روائي وقاص مصري، من مواليد القاهرة عام 1978، انتقل مع أسرته لدولة الكويت في سن مبكرة وأمضى هناك مراحل تعليمه المدرسي، حتى تخرج في المدرسة الأمريكية الدولية عام 1996 محققًا المركز الأول على مستوى الخليج العربي في البكالوريا الدولية ، ثم عاد لمصر لدراسة هندسة التشييد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرج في كلية الهندسة الجامعة الأمريكية بالقاهرة 2001. حصل على درجة الماجستير من جامعة إدنبرة، أسكتلندا.

صدر للقرملاوي العديد من الأعمال الأدبية منها مجموعته القصصية التي جاءت تحت عنوان "أول عباس" 2013، وأتبعها القرملاوي بخمس روايات جاءت كالتالي "التدوينة الأخيرة" 2014، "دستينو" 2015، "أمطار صيفية" 2016 وهي الرواية التي حصلت على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع المؤلف الشاب لعام 2018، ثم رواية "نداء أخير للركاب" 2018 والتي حصلت بدورها على جائزة أفضل رواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، "ورثة آل الشيخ" 2020 إلى جانب الكتابة، يهوى التصوير الزيتي والموسيقى ويجيد العزف على العود والبيانو.

مكتبة ديوان مصر الجديدة حفل اطلاق وتوقيع المجموعة القصصية قميص لتغليف الهدايا أحمد القرملاوي الدارالمصرية اللبنانية

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