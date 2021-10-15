أفغانستان: إصابة أكثر من 20 شخصًا فى تفجير مسجد بقندهار

أعلنت مصادر أفغانية، صباح اليوم الجمعة، عن إصابة أكثر من 20 شخصًا بين قتيل وجريح، إثر حادث تفجير استهدف مسجدًا في ولاية قندهار أثناء صلاة الجمعة.

وفي وقتٍ سابق، اجتمع قادة دول مجموعة العشرين خلال قمة افتراضية، الثلاثاء الماضي، للتباحث بشأن الأوضاع في أفغانستان، مع تركيز المحادثات التي تستضيفها إيطاليا على الوضع الإنساني والأمني بعد تولي حركة "طالبان" السلطة.

واستهل الاتحاد الأوروبي أعمال اللقاء بالإعلان عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو (1,2 مليار دولار) للبلد الغارق في أزمة إنسانية.

ويشارك في اللقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في حين ينوب عن الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ممثلان عنهما.

مساعدات أوروبية

ومع بدء المحادثات، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن حزمة مساعدات لتجنب انهيار إنساني واجتماعي واقتصادي كبير في أفغانستان.

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية: "إن الأموال تضيف 250 مليون يورو إلى مبلغ 300 مليون يورو، أعلنه الاتحاد الأوروبي من قبل، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، فيما يذهب الباقي إلى الدول المجاورة لمساعدتها على استقبال الأفغان الفارين من حكم طالبان".

وشددت المفوضية على أن أموال الاتحاد الأوروبي هي "دعم مباشر" للأفغان، وسيتم إيصالها إلى المنظمات الدولية العاملة على الأرض، وليس إلى حكومة "طالبان" المؤقتة التي لا تعترف بها بروكسل، علمًا بأن مساعدات التنمية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي- والتي تختلف عن المساعدات الإنسانية- ما زالت مجمدة.

وتضم مجموعة العشرين: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وتركيا وروسيا والهند والمملكة العربية السعودية من بين دول أخرى.

وجاء مؤتمر الثلاثاء، في الوقت الذي أجرت فيه "طالبان" أولى محادثاتها المباشرة مع وفد مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في قطر، حيث يواصل المتطرفون جهودهم الدبلوماسية للحصول على الدعم الدولي.