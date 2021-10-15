الجمعة 15 أكتوبر 2021
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مواعيد black friday.. اعرف موعد البلاك فرايداي 2021

black friday
black friday

تفاصيل black friday موعد البلاك فرايداي من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل ملايين المواطنين الراغبين في شراء مستلزماتهم في مهرجان التخفيضات، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد انطلاق المهرجان ومعلومات عن نشأة المهرجان.

black friday موعد البلاك فرايداي 2021

ينتظر العديد من المواطنين مهرجان تخفيض الأسعار المعروف بـ " black friday" الذي يوافق يوم الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام حيث توافق هذا العام يوم 26 نوفمبر حيث تبدأ التخفيضات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وتشمل المعروضات في المحلات التجارية الملابس و الأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل والهدايا التذكارية حيث طرحت بالفعل السلاسل التجارية الكبرى نسب التخفيضات على السلع المعروضة في المهرجان والتي تتراوح من 30 و 40 و 70% وذلك لجذب الراغبين في الشراء.

معلومات عن نشأة مهرجان الجمعة السوداء 2021

جاء سبب نشأة مهرجان الجمعة السوداء " black friday" الأزمة الاقتصادية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1869 والتي أدت إلى كساد كافة المنتجات الأمريكية و تكبدت المصانع والشركات العديد من الخسائر المالية بلغت إلى ملايين الدولارات لذلك قام ملكي المحال التجارية بعمل مهرجان تخفيض الأسعار وبلغت الخصومات إلى 70% على السلع المعروضة للبيع واختاروا وقتها اليوم التالي لعيد الشكر مباشرة الذي يوافق يوم جمعة لإقامة المهرجان لذلك تم إطلاق اسم " black friday " على هذا المهرجان الذي يقام كل عام في آخر جمعة من شهر نوفمبر.

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موعد black friday والدول العربية

يبحث العديد من مواطني الدول العربية عن موعد البلاك فرايداي black friday على الرغم من أن مهرجان التخفيضات نشأة في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن بعض الدول العربية بدأت تطبيق هذا المهرجان منذ عام 2014 خاصة التي بها سلاسل تجارية كبرى عالمية حيث يتم الإعلان عن التخفيضات وإقامة المهرجان عبر صفحات تلك السلاسل التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليبدأ الراغبين في الشراء للاستعداد وتحديد ما يرغبون في شرائه.

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