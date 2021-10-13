الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استعلم| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الطيران السعودي
الطيران السعودي

متى فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تلقى رواجا يوميا عبر محرك البحث العالمي جوجل، وتحصد نسب مشاهدة عالية من قبل ملايين المصريين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد رفع الحظر الكلي بين البلدين والشروط الصحية للراغبين في السفر إلى المملكة.

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متى فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

ينتظر الكثير من العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية رفع حظر استقبال الرعايا التي فرضته القيادات السعودية على بعض الدول من بينها مصر والإمارات والهند ضمن إجراءات السلامة الاحترازية لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 منذ شهر فبراير الماضي حيث لم تصدر المملكة قرارا بشأن فتح الطيران المباشر بين البلدين لكافة الفئات الراغبة في السفر ولكن رفعت بعض الفئات من قرار الحظر على رأسهم المدرسين والأطباء والحاصلين على جرعتي اللقاح داخل المملكة العربية السعودية قبل السفر لقضاء الإجازة و الدبلوماسيين والسعودين المقيمين في مصر.

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الشروط الصحية للراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية 

رفعت المملكة العربية السعودية قرار حظر استقبال رعايا بعض الدول العربية والأجنبية من بينهم مصر جزئيا وقررت استقبال بعض الفئات في أرضيها ولكن بعدة شروط التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية أبرزها :-

  • تقديم شهادة صحية معتمدة بالحصول على جرعتي اللقاح داخل الأراضي السعودية قبل السفر
  • خضوع القادمين لحجر صحي لمدة 7 أيام قبل دخولهم الأراضي السعودية
  • إجراء تحليل الحمض النووي pcr للقادمين من السفر بعد الوصول وعقب الخضوع للحجر الصحي للتأكد من الخلو من فيروس كورونا
  • استخدام كافة البدائل الإلكترونية في إنهاء إجراءات السفر بدلا من التزاحم وتكدس الراغبين في السفر أمام المؤسسات المتخصصة

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رسوم إجراء تحليل pcr  للراغبين في السفر للخارج 

ينتظر الملايين من المصريين قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية وإجراء تحليل الحمض النووي pcr الذي يوضح خلو المسافر من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث حددت وزارة الصحة المصرية قيمة إجراء التحليل للمصريين برسوم قدرها 900 جنيه بدلا من 1200 و لغير المصريين بـ 1200 بدلا من 1600 جنيه.

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وائل لطفي

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