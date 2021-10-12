عروض احتفالات أكتوبر تجذب جمهور المحافظات ضمن «المواجهة والتجوال» (صور)

قال الفنان محمد الشرقاوي، مدير فرقة مسرح «المواجهة والتجوال»، بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تعمل بكامل طاقتها على تنفيذ خطة الإنطلاقة الثانية لمشروع «المواجهة والتجوال»، وهي الخطة التي وضعها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار.

وأضاف «شرقاوي»، أن العروض لاقت إقبالاً جماهيريًا منقطع النظير، خاصة بقرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث وصلت أعداد الحضور بها للآلاف بليلة العرض الواحدة.

عروض احتفالات أكتوبر

وأُختتمت مساء أمس، ليالي عرض «أمر تكليف» من إنتاج فرقة المسرح الحديث، والذي قدم عروضه من قرى الحسينية بمحافظة الشرقية، حيث تُقدَم العروض بها ضمن مبادرة «حياة كريمة» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أُختِتَم أيضًا عرض «عبور وانتصار»، من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، عروضه بمحافظة الإسماعيلية، بينما يستمر عرض «صحينا يا سينا» عروضه بمحافظة الغربية حتى غد الأربعاء.

عروض احتفالات أكتوبر

ومع اختتام تلك العروض، تصل إجمالي ليالي العرض التي تم تقديمها حتى الآن إلى ٢٥ ليلة عرض، داخل المراكز والقرى في أربع محافظات هم؛ «الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، ودمياط»، وذلك ضمن احتفالات البيت الفني للمسرح بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، والتي تُقَام هذا العام بالمحافظات.

عروض احتفالات أكتوبر

الانطلاقة الثانية لـ«المواجهة والتجوال»

وتهدف الانطلاقة الثانية لمشروع «المواجهة والتجوال» إلى تقديم ١٤عرضا مسرحيا بـ ٢٠٠ قرية مصرية، طوال ١٤٥ ليلة عرض بقرى مبادرة «حياة كريمة»، وتستمر حتى شهر يناير من العام المقبل.

وضمن عروض الاحتفالات، تم تقديم عرض «عبور وانتصار» من إنتاج الفرقة بمحافظة الإسماعيلية على مسرح قصر ثقافة الإسماعلية، وذلك في إطار الانطلاقة الثانية لمشروع «المواجهة و التجوال»، حيث تُقدَم جميع العروض بالمجان، وذلك طبقًا لخطة المشروع بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، وهي الخطة التي تنفذها فرقة مسرح «المواجهة والتجوال» بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الشباب و الرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة الغربية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من مؤسسات المجتمع.

عروض احتفالات أكتوبر

ويُعد عرض «عبور وانتصار» مسرحية وطنية استعراضية، تدور أحداثها بدايةً من نكسة يونيو عام 1967، وحتى العبور في حرب أكتوبر عام 1973، ويشارك في بطولته هانى كمال، منير مكرم، عبدالسلام الدهشان، حسن يوسف، عادل الكومي، أيمن بشاي، هناء سعيد، سكر، الطفل مازن علوان، أداء صوتي حلمى فودة، وأشعار إبراهيم الرفاعي، وألحان وتوزيع وليد خلف، وتصميم استعراضات أشرف فؤاد، ديكور وملابس محيى فهمي، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولي.