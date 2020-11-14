ما هي عروض البلاك فرايدي 2020 في مصر.. مواعيد وخصومات الـ black Friday

عروض البلاك فرايدي 2020 في مصر black Friday ينتظرها الكثيرون حول العالم على أحر من الجمر، حيث يأتى يوم الجمعة السوداء black Friday فى موعد مختلف كل عام، حيث يجيء فى اليوم الذى يلى عيد الشكر، وهو الذى يكون من كل عام فى يوم الجمعة النهائية من شهر نوفمبر.





بدأت يوم الجمعة السوداء black Friday الأولى فى سنة 1869م، حيث كان الهدف منها الإشارة إلى فضائح مالية كبيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى الستينيات بدأ الكثيرون يستعملون المصطلح نفسه من أجل الإشارة إلى يوم التسوق العالمي.

مواعيد البلاك فرايدي 2020

يبدأ الناس حول أنحاء العالم بالاحتفال بيوم الخصومات "الجمعة السوداء" black Friday يوم الجمعة الذي يوافق 27 نوفمبر 2020، حيث يطلق عليه البعض فى الوطن العربى مصطلح "الجمعة البيضاء".

الـ black Friday

ترجع تسمية اليوم بهذا الاسم على وجه التخصيص لأن المخازن كانت تفتح فى وقت باكر فى هذا الوقت، وتقدم العديد من المبيعات، وفي هذا التوقيت على وجه التحديد يطغى اللون الأسود أكثر على هذه المتاجر.

خصومات البلاك فرايدي 2020

ترجع أصل الخصومات تاريخيا إلى 24 -9- 1869، بسبب الركود الاقتصادى والتضخم الذي شهدته العديد من نواحي العالم، وأثر ذلك على قيمة العملات والأسهم، بسبب كثرة المنتجات، وعدم رغبة المستهلكين فى إتمام عمليات الشراء.

عروض البلاك فرايدي في مصر

تتضمن الجمعة السوداء black Friday العديد من العروض المختلفة، في العديد من المحال التجارية، فيوجد خصومات كبرى على الملابس الجاهزة، وعلى الأحذية أيضا، وعلى الأجهزة الإلكترونية، وخصومات بالجملة على مستحضرات التجميل، وتخفضات عديدة على الهدايا.





قد يهمك أيضا:

فى ساعاته الأخيرة.. كيف تستفيد بـ"البلاك فرايدى"؟





وفي سياق منفصل، أصدرت الحكومة المصرية، تنبهات شديدة اللهجة لأصحاب المحلات التجارية وكذلك المولات التجارية في شوارع محافظات مصر، بالغلق لمدة تصل إلى ثلاثة أيام وذلك في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الطبية و الاحترازية ضد فيروس كورونا في مصر خلال تواجد المستهلكين في أيام عروض البلاك فرايداي black Friday.











