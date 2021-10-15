أبرزها اليوجا.. أفضل 12 تمرينًا لتقليل دهون البطن بعد الولادة

يمكن أن تساعدك التمارين والطعام الصحي على تقليل دهون البطن بعد الحمل والولادة ومع ذلك ، تحتاج إلى القيام بالتمارين الصحيحة التي تركز على البطن علاوة على ذلك ، قبل البدء في القيام بهذه التمارين، تحدث إلى طبيبك لتعرف متى حان الوقت لبدء النظام الغذائي، ومدى القيام به، ومتى تتوقف لأن جسمك لا يزال حساسًا لبضعة أشهر بعد الولادة.

ووفقًا لموقع “MomJunction” نرصد بعض التمارين البسيطة لتقليل دهون البطن بعد الولادة.

تمارين البطن بعد الولادة

المشي السريع

يمكنك المشي حوالي 20 إلى 30 دقيقة، خمس مرات في الأسبوع، قم بزيادة الوتيرة تدريجيًا بعد حوالي أسبوعين.

الألواح

يمكنك التفكير في تمارين بلانك، ضع مرفقيك بعيدًا عن عرض الكتفين على الأرض وحافظ على وضع الدفع، ابق في هذا الوضع لأطول فترة ممكنة.

الجلوس على الأرض

يمكن أن تساعدك هذه في تقليل الوزن على أسفل البطن، استلقِ على ظهرك وضع يديك خلف رقبتك، ارفع رأسك ببطء لأعلى، يمكنك أيضًا وضع يديك متقاطعتين على جانبي البطن والقيام بالجلوس.

رفع الساق

يساعد هذا التمرين في تقوية عضلات الساق والمعدة، استلق على ظهرك وحاول رفع كلا الساقين في نفس الوقت، وابق في نفس الوضع لمدة ثلاث إلى أربع ثوان.

ركلات رفرفة

تستهدف ركلات الرفرفة عضلات القلب، وتحديدًا عضلات البطن، استلق على الأرض مع وضع ذراعيك تحت أردافك، حرك ساقيك لأعلى ولأسفل لمدة 30 ثانية تقريبًا.

تمارين التجسير

هذا هو أحد تمارين قاع الحوض التي من المرجح أن تعمل على شد عضلات البطن والقاع والفخذ، استلقِ على الأرض مع ثني ركبتيك وقدميك مفرودتين على الأرض، ضع ذراعيك على جانبيك مع توجيه راحة اليد لأسفل، ارفع مؤخرتك عن الأرض حتى تشكل ركبتيك ووركاك وكتفيك خطًا مستقيمًا، شغل هذا المنصب لمدة خمس ثوان، أنزل مؤخرتك تدريجيًا وعد إلى الموضع الأصلي، دع عضلاتك تسترخي لبعض الوقت وكرر ذلك.

اليوجا

تقدم اليوجا فوائد متعددة لكل من جسمك وعقلك، قد يساعد أيضًا في تقليص حجم البطن. يمكنك البدء في ممارستها في المنزل أو الانضمام إلى فصل يوجا تحت إشراف مدرب يوجا معتمد.

بيلاتيس

البيلاتيس هو أحد هذه التمارين التي تجعل جسمك مرنًا ومتوازنًا يتضمن سلسلة من الحركات والمواقف التي قد تساعد في تحسين قوة جسمك وتنسيقه، خذ أنفاسًا عميقة واسترخِ أثناء قيامك بهذا التمرين، انضم إلى فصل بيلاتيس وقم به تحت إشراف خبير.

السباحة

يساعدك هذا التمرين المنخفض التأثير وغير الخالي من الوزن على شد عضلات بطنك علاوة على ذلك ، لا يضع أي ضغط على المفاصل والأربطة. يمكنك السباحة في دورات أو الركض في الماء أو الانضمام إلى فصل التمارين الرياضية المائية.

تمرير الكرة

هذا هو نوع مختلف من تمارين الطحن، اجلس على الأرض وارفع رجليك أثناء عبورهما، ضع يديك كما لو كنت تمسك كرة وحاول تمرير الكرة التخيلية من القدم اليسرى إلى القدم اليمنى والعكس، أنت تقوم بالتمدد والتواء والسحق أثناء القيام بهذا التمرين.

الدراجة مستلقية

لا يساعد هذا التمرين في تقليص بطنك فحسب، بل يقوي أيضًا عضلات الفخذ والساق، استلقِ على ظهرك مع ثني ركبتيك (بزاوية 45 درجة) ورفع رجليك في الهواء، حرك الساقين كما لو كنت تقود دراجة، استمر لمدة عشر ثوان وزد السرعة تدريجيًا.