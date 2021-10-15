الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تقديرا لجهوده.. إطلاق اسم راعي الكنيسة المصرية في كندا على منتزه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أطلقت الحكومة الكندية اسم القمص أنجيلوس سعد، راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كندا على منتزه في منطقة أونتاريو، و الأب أنجيلوس سعد بدأ خدمته ككاهن بكنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، ثم  انتقل لكندا وهناك أسس عدد من دور الرعاية للأطفال والمدارس والجمعيات الخيرية وصناديق الطعام، كما أسس متحف الحضارة الفرعونية في مدينة ميسيساجا.


وعلى صعيد أخر، قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام، إن راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة ووليّ جامعة الحكمة احتفل بقدّاس افتتاح السنة الجامعيّة عاونه فيه نائب رئيسة الجامعة الخوري غي سركيس ومرشد الجامعة الخوري جوزيف نايل، بمشاركة المطران أنطوان عوكر ولفيف من الكهنة العاملين في الجامعة، وبحضور رئيسة الجامعة البروفيسور لارا كرم البستاني ونائبها للشؤون الأكاديميّة الدكتور جورج نعمة ومدير الشؤون الإدارية السيّد إيلي دانيال وعمداء الكليّات كما عدد من الأساتذة والموظفين والعاملين في الجامعة.

وأضاف الأب عبدو أبو كسم في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بعد الإنجيل المقدّس، ألقى المطران عبد الساتر عظة توجّه فيها إلى رئيسة الجامعة والإدارة وعمداء الكليات والأساتذة والموظفين والعاملين فيها، بالشكر لعملهم وخدمتهم مع الطلاب على الرغم من كل الصعوبات والمعوّقات. 

 وتابع، "هذا يدلّ على أن ما تقومون به، أسمى من مجرّد عمل، هو رسالة بحقل الرب، فتعلّمون طلابكم المحبّة للإنسان والصدق والأمانة والانتماء إلى الوطن، بالاضافة إلى الاختصاصات والعلوم التي تمكّنهم من أن يصبحوا أشخاصًا مميّزين في المجتمع.
 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الكنيسة أخبار الكنيسة آخر خطوة رسمية في الكنيسة أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أساقفة الكنيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

رجائي عطية يحيل «محامى خلع» لجلسة تأديب عاجلة تمهيدًا لوقفه عن العمل

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 15-10-2021

«المشاط» تُطالب المؤسسات الدولية بالبحث عن أدوات تمويل مبتكرة

«ميكروباص الساحل».. كيف كشفت الأجهزة الأمنية «اللغز» في 5 أيام؟ (فيديوجراف)

لبنان: العثور على طائرة التدريب المدنية التي سقطت بمنطقة جبيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

صور

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال شابين فلسطينيين بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان