تقديرا لجهوده.. إطلاق اسم راعي الكنيسة المصرية في كندا على منتزه

أطلقت الحكومة الكندية اسم القمص أنجيلوس سعد، راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كندا على منتزه في منطقة أونتاريو، و الأب أنجيلوس سعد بدأ خدمته ككاهن بكنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، ثم انتقل لكندا وهناك أسس عدد من دور الرعاية للأطفال والمدارس والجمعيات الخيرية وصناديق الطعام، كما أسس متحف الحضارة الفرعونية في مدينة ميسيساجا.



وعلى صعيد أخر، قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام، إن راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة ووليّ جامعة الحكمة احتفل بقدّاس افتتاح السنة الجامعيّة عاونه فيه نائب رئيسة الجامعة الخوري غي سركيس ومرشد الجامعة الخوري جوزيف نايل، بمشاركة المطران أنطوان عوكر ولفيف من الكهنة العاملين في الجامعة، وبحضور رئيسة الجامعة البروفيسور لارا كرم البستاني ونائبها للشؤون الأكاديميّة الدكتور جورج نعمة ومدير الشؤون الإدارية السيّد إيلي دانيال وعمداء الكليّات كما عدد من الأساتذة والموظفين والعاملين في الجامعة.

وأضاف الأب عبدو أبو كسم في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بعد الإنجيل المقدّس، ألقى المطران عبد الساتر عظة توجّه فيها إلى رئيسة الجامعة والإدارة وعمداء الكليات والأساتذة والموظفين والعاملين فيها، بالشكر لعملهم وخدمتهم مع الطلاب على الرغم من كل الصعوبات والمعوّقات.

وتابع، "هذا يدلّ على أن ما تقومون به، أسمى من مجرّد عمل، هو رسالة بحقل الرب، فتعلّمون طلابكم المحبّة للإنسان والصدق والأمانة والانتماء إلى الوطن، بالاضافة إلى الاختصاصات والعلوم التي تمكّنهم من أن يصبحوا أشخاصًا مميّزين في المجتمع.



جانب من اللقاء

جانب من اللقاء