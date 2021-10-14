الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن مكونات الوجبات الغذائية بالمدارس وأسعارها

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مكونات الوجبات المدرسية، في خطاب وجهته إلى المديريات التعليمية.

وأوضحت في خطابها مكونات الوجبات الغذاية لطلاب المدارس وأسعارها وجاءت كالتالي:

 1) وجبة رياض الأطفال بسعر 5.5 جنيه شامل الضرائب

مكونات الوجبة الغذائية: باکو بسكويت سادة بطعم الفاليليا زنة 40 جراما مدعما بالفيتامينات + علبة لبن 125 ملى بطعم الفواکه.  

البديل: باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا زنة 40 جراما مدعما بالفيتامينات + علبة لبن 200 ملى بطعم الفواكه.

2) وجبة ابتدائي بسعر 6.5 جنيه شامل الضرائب  

مكونات الوجبة الغذائية: باكو بسكويت بالعجوة زنة 80 جراما مدعما بالفيتامينات + علية عصير 200 ملی بطعم الفواكه.

البديل ١:  باكو بسكويت ويفر فانيليا زنة 45 جراما مدعما بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملى بطعم الفواکه. 
البديل ۲:  باكو بسكويت سادة زنة 80 جرام مدعم بالفيثامينات او 2 باكو، جرام + علبة عصيرأو لبن 200 ملى بطعم الفواكه .

البديل ۳: بار حلاوة طحينية 40 جراما + رغيف خبز محشو جبنة 70 جراما .  

البديل 4:  باكو بسكويت ويفر فليليا 45 جراما مدعما بالفيتامينات + مثلث جبن + رغيف خبز فينو أو لبناتي أوباتية او كرواسون 60 جراما.  

3) وجبة التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي والفصل الواحد بسعر 6.5 جنيه شامل الضرائب  

مكونات الوجبة الغذائية:  باكو بسكويت بالعجوة زنة 80 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200م لی بطعم الفواكه .

البديل ١:  باكو بسكويت ويفر فانيليا زنة 45 جراما مدعما بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملى بطعم الفواكه.

البديل ۲:  باكو بسكويت سادة زنة 80 جراما مدعما بالفيتامينات او ۲ باكو 40 جراما + علبه عصير أو لبن 200 ملى بطعم الفواكه.

البديل ۳:  بار حلاوة طحينية 40 جراما + رغيف خبز محشو جينة 70 جراما .  

البديل 4:  باكو  بسكويت ويفر فانيليا  45 جراما مدعما بالفيتامينات + مثلث جبن + رغيف خبز فينو أو لبناني أوباتية او کرواسون 60 جراما.‏

IMG-20211014-WA0052
IMG-20211014-WA0052
التعليم الفنى مدير الضرائب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فيتامين فيتامينات رياض الاطفال وزارة التربية ضرائب التعليم المجتمعى طلاب المدارس علب

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

طارق شوقى: الزيادة السكانية فى مصر السبب وراء تكدس الفصول

نجلاء بدر أكثرهن إثارة للجدل.. أجرأ إطلالات النجمات فى الجونة (صور)

بث مباشر.. حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بدورته الخامسة

وزير التعليم: الوجبات المدرسية الجديدة «مجانية» للطلاب

أحمد السقا يهدى جائزة مهرجان الجونة لسمير غانم ودلال عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

صور

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

أول أسبوع دراسة

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال شابين فلسطينيين بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان