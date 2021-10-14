«التعليم» تعلن مكونات الوجبات الغذائية بالمدارس وأسعارها
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مكونات الوجبات المدرسية، في خطاب وجهته إلى المديريات التعليمية.
وأوضحت في خطابها مكونات الوجبات الغذاية لطلاب المدارس وأسعارها وجاءت كالتالي:
1) وجبة رياض الأطفال بسعر 5.5 جنيه شامل الضرائب
مكونات الوجبة الغذائية: باکو بسكويت سادة بطعم الفاليليا زنة 40 جراما مدعما بالفيتامينات + علبة لبن 125 ملى بطعم الفواکه.
البديل: باكو بسكويت سادة بطعم الفانيليا زنة 40 جراما مدعما بالفيتامينات + علبة لبن 200 ملى بطعم الفواكه.
2) وجبة ابتدائي بسعر 6.5 جنيه شامل الضرائب
مكونات الوجبة الغذائية: باكو بسكويت بالعجوة زنة 80 جراما مدعما بالفيتامينات + علية عصير 200 ملی بطعم الفواكه.
البديل ١: باكو بسكويت ويفر فانيليا زنة 45 جراما مدعما بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملى بطعم الفواکه.
البديل ۲: باكو بسكويت سادة زنة 80 جرام مدعم بالفيثامينات او 2 باكو، جرام + علبة عصيرأو لبن 200 ملى بطعم الفواكه .
البديل ۳: بار حلاوة طحينية 40 جراما + رغيف خبز محشو جبنة 70 جراما .
البديل 4: باكو بسكويت ويفر فليليا 45 جراما مدعما بالفيتامينات + مثلث جبن + رغيف خبز فينو أو لبناتي أوباتية او كرواسون 60 جراما.
3) وجبة التعليم الإعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي والفصل الواحد بسعر 6.5 جنيه شامل الضرائب
مكونات الوجبة الغذائية: باكو بسكويت بالعجوة زنة 80 جرام مدعم بالفيتامينات + علبة عصير 200م لی بطعم الفواكه .
البديل ١: باكو بسكويت ويفر فانيليا زنة 45 جراما مدعما بالفيتامينات + علبة عصير 200 ملى بطعم الفواكه.
البديل ۲: باكو بسكويت سادة زنة 80 جراما مدعما بالفيتامينات او ۲ باكو 40 جراما + علبه عصير أو لبن 200 ملى بطعم الفواكه.
البديل ۳: بار حلاوة طحينية 40 جراما + رغيف خبز محشو جينة 70 جراما .
البديل 4: باكو بسكويت ويفر فانيليا 45 جراما مدعما بالفيتامينات + مثلث جبن + رغيف خبز فينو أو لبناني أوباتية او کرواسون 60 جراما.