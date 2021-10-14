الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

بينهم نساء وقُصر.. إيطاليا تنقذ 84 مهاجرا قبالة سواحل صقلية

مهاجرين
مهاجرين

أنقذت السلطات الإيطالية 84 مهاجرا بينهم نساء وقٌصر، مساء أمس الأربعاء، قبالة سواحل مقاطعة صقلية، جنوب البلاد.

 

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية، عن مصادر أمنية، اليوم الخميس، قوله: "إن قوات الشرطة المالية وعناصر الدرك ورجال وحدة الإسعاف وأفراد منظمة الصليب الأحمر، أنقذوا الليلة الماضية 84 مهاجرا، قبالة سواحل المقاطعة".

 

وأضافت المصادر ذاتها أن "من بين مجموعة المهاجرين التي تم إنقاذها أمام شاطئ غالاتيا التابع لمحافظة كاتانيا، كان هناك ثمانية قاصرين و10 نساء، جميعهم تقريبا من الشرق الأوسط، وقد كانوا على متن قارب شراعي جنح بين الصخور في المنطقة".

 

وذكرت المصادر الأمنية، أن "المهاجرين تم نقلهم لاحقا إلى منشأة تابعة للبلدية تطل على البحر، تضم مركزا ثقافيا"، مبينة أن "هيئة حماية الموانئ في كاتانيا كانت قد بدأت بالبحث عن السفينة الشراعية بزوارق دورياتها بعد تلقي بلاغ هاتفي".

 

وأشارت المصادر إلى أنه "بعد الرسو في المنطقة المعنية، تمت إقامة عدة دوريات جوية من خلال مروحيات خفر السواحل، للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين في عرض البحر، والتي أعطت نتائج سلبية".

 

إيطاليا مهاجرين غير شرعيين إنقاذ صقلية عناصر الدرك قوات الشرطة المالية قارب شراعي

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