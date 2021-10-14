تباين فى إصابات كورونا اليومية بالدول العربية.. والعراق الأعلى حصيلة

واصل فيروس كورونا المستجد حصد المزيد من الإصابات في المنطقة العربية، وتصدر العراق الدول العربية الأعلى تسجيلا للإصابات اليومية بالفيروس، حيث سجل 2383 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات به إلى مليونين و30 ألفا و498 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 3 آلاف و179 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي مليون و958 ألفا و467 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 22 ألفا و681 حالة، وذلك بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 46 إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في السعودية إلى 547 ألفا و807 إصابات، وتم تسجيل شفاء 49 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 536 ألفا و817 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة في المملكة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و755 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وفي السياق، أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم تسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1720 ووفاة 17 حالة جراء الوباء، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المركز أن الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 348 ألفا و647 حالة إصابة، وتعافي 276 ألفا و40 حالة، فيما توفي 4894 شخصًا جراء الإصابة بالوباء، الذي ظهر في ليبيا منذ مارس من العام الماضي.

أما في الإمارات تم تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 738 ألفا و268 إصابة، بالإضافة إلي تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ مجموع الوفيات 2117، وتعافي 173 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 731 ألفا و805 حالات.

وفى فلسطين، تم تسجيل 738 إصابة جديدة بالفيروس، 9 حالات وفاة بالإضافة إلى تعافي 1455 حالة، لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين 95.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي المغرب، جرى تسجيل 506 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 941 ألفا و9 إصابات، بالإضافة إلى تسجيل 20 حالة وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلي 14 ألفا و520 حالة، وشفاء 763 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 920 ألفا و476 .

وفى الأردن، جرى تسجيل 1268 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات 838 ألفا و523 حالة، بالإضافة إلي 6 حالات وفاة ليبلغ مجموع حالات الوفاة 10 آلاف و847 حالة، كما تم تسجيل 778 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 813 ألفا و72 حالة.