ريم عرابي رئيسا لقطاع التحالفات والعلاقات الدولية بـ«مصر للطيران»

أصدر الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الخميس، قرارا بتكليف ريم عرابى للعمل رئيسا لقطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وكانت تشغل منصب مدير مكتب مصر للطيران ببروكسل ومن قبلها مدير عام التحالفات.

كما أصدر أبوالعنين قرارا بتكليف إلهام شاكر للعمل رئيسا لقطاع الشؤون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وكانت تشغل منصب مدير عام الشؤون القانونية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في إطار التغييرات القيادية التي تشهدها بعض قطاعت وإدارات الشركة الوطنية للطيران.

وتلتزم المطارات المصرية، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يتم اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة الرحلات الدولية والداخلية والتجارية بكافة المطارات المصرية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين واقطم الطائرات والعاملين بالمطارات في ظل استمرار انتشار وتفشي الاوضاع الصحية الصعبة التي تحتاح العالم في الوقت الراهن.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من (اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت)، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.