الخميس 14 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 3 متهمين باختطاف شخص بسبب خلافات مالية في التجمع

اختطاف شخص
اختطاف شخص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة خطف مواطن وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة التجمع، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص ونجله "مورد زجاج"، وقرر نجله بأنه أثناء مقابلته لـ (فني تركيب زجاج، مقيم بالعبور بالقليوبية) لحل خلافات مالية بينهم، فوجئ بسيارة سوداء اللون يستقلها شخصين "غير معلومين لديه" قاما باصطحابه إلى مخزن بمدينه العبور، والاستيلاء منه على (مبلغ مالى - 2 هاتف محمول) وإجباره على توقيع عدد 5 إيصالات أمانة، وأضاف والده بتلقيه اتصالاً هاتفياً من المشكو فى حقه أخبره خلاله الحضور إلى أحد المقاهي، لحل الخلافات المالية بينهم وبين نجله، إلا أن نجله تمكن من الهرب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (آخرين)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وكذا ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الأول، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهمين الآخرين لتنفيذ الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (5 إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه- هاتفى محمول "المستولى عليهما")، وأضافوا بأن المبلغ المالى المستولى قاموا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، بمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها ، واتهمهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة خطف مواطن التجمع ايصالات أمانة وزارة الداخلية قسم شرطة التجمع الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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