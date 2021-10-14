أكاديمية مصر للطيران للتدريب تفعل برنامج «Microsoft teams» رسميا

قال الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، إن الأكاديمية بدأت اليوم في تفعيل برنامج Microsoft teams للتعليم عن بعد بالتعاون مع شركة Microsoft العالمية تحت إشراف قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وتم تنظيم فاعلية مشتركة بين أكاديمية مصرللطيران وشركة Microsoft للإعلان عن بدء تفعيل البرنامج بحضور المهندس ياسر محمد عمران، رئيس قطاع المعلومات بالشركة القابضة لمصر للطيران وفريق من مايكروسوفت برئاسة المهندسة نها لبيب مديرة قطاع الدفاع والأمن القومي في مايكروسوفت مصر.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة المصرية ووزارة الطيران المدني نحو التحول الرقمي في مختلف المجالات وتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين.

وصرح المهندس ياسر عمران، رئيس قطاع المعلومات، أن خدمات التعليم والاتصال عن بعد هى أحد حلول التحول الرقمى التى يتم تطبيقها فى ظل التعاون الحالى مع شركة ميكروسوفت كشريك استراتيجى للتحول الرقمى بمصر للطيران.

وأكدت المهندسة ميرنا عارف مديرة مايكروسوفت في مصر، أن التعاون مع شركة مصر الطيران يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مايكروسوفت ومصر الطيران لتحقيق التحول الرقمى فى قطاع الطيران بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضافت المهندسة نها لبيب، أن تفعيل برنامج Microsoft teams، كمنصة آمنة للعمل الجماعي والتعاوني ستتيح للمتدربين الحصول على الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية في مختلف المجالات من خلال التعليم عن بعد على أيدي نخبة من المتخصصين دون الحاجة إلى التواجد بمقر الأكاديمية وتقدم حلاً متكاملاً يتسم بالذكاء والأمان في مكان العمل، وتساهم أيضاً بشكل فعال في تمكين الموظفين من تحقيق المزيد من الإنتاجية والتعاون بين الأفراد.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.