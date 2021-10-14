تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء -في بيان اليوم الخميس- أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2616 طنا من القمح، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4229 شاحنة، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131 ألفًا و72 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 142 ألفًا و844 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 25504 أطنان شملت 4200 طن رمل و3600 طن ملح و2800 طن مولاس و7810 أطنان يوريا و1400 طن فوسفات و1294 طن نترات و4400 طن كسب صويا.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20544 طنا شملت 8285 طن قمح و1800 طن سكر و2042 طن أبلاكاش و1575 طن رخام و4588 طن خردة و1621 طن حديد و1749 رأسا من الماشية.

وكان المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، قال إنه تم تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة و1736 شاحنة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز - فى بيان صادر امس- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 7106 أطنان تشمل 4100 طن فوسفات و1688 طن أسمنت و1318 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43361 طنا تشمل 36083 طن قمح و1200 طن ذرة و1651 طن هيدروكسيد صوديوم و2267 طن ابلاكاش و2160 طن كلوريد ايثيلين.

وأشار البيان إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 98 حاوية مكافئة تشمل خضراوات “بطاطا وبطاطس وبصل أخضر” وحاصلات زراعية “بصل وقصب السكر” وفواكه “رمان”، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وإنجلترا وهولندا وسريلانكا وألمانيا وهونج كونج، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 355 حاوية مكافئة.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 126837 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 129360 طنا .