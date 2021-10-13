الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 136 وفاة و42776 إصابة بكورونا

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت، اليوم الأربعاء، 42776 إصابة جديدة بكوفيد-19 و136 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة بالمرض.

كانت بيانات رسمية أظهرت أن بريطانيا سجلت، أمس الثلاثاء، 38520 إصابة بكوفيد-19 و181 حالة وفاة.

وفي سياق آخر، قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أمس، إن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 238 مليونًا و257 ألفًا و894 حالة.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

بريطانيا الاصابات كورونا الوفيات فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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