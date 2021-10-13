الخميس 14 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

طلب إحاطة حول منع تسليم الكتب المدرسية لغير المسددين للمصروفات

النائب محمد عبد العزيز
النائب محمد عبد العزيز

تقدم محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

وجاء في طلب الإحاطة المقدم للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أنه عملاً بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه، موجها إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول  قرار منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية.

قال عبد العزيز إن  قرار وزير التعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته (٥٣) على عدم التمييز لأي سبب ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة (١٩) من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته، كما يعد هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.

النائب محمد عبد العزيز حقوق الانسان مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الانسان وزير التربية و التعليم ب منع تسليم الكتب المدرسية

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