ياسمين فؤاد تعلن انعقاد المكتب التنفيذى لوزراء البيئة العرب فى القاهرة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، انعقاد الاجتماع الـ57 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة؛ للتحضير وإعداد مشروع جدول أعمال ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود الواردة فيه للدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة المقرر انعقادها غدًا، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة وفود وخبراء البيئة المشاركين، وبحضور الدكتور علي أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنية.

وأكدت ياسمين فؤاد أهمية انعقاد المكتب التنفيذى لمناقشة المقترحات الخاصة بمحور أعمال الدورة 33 للمجلس، ومنها دعم استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 العام المقبل، كذلك جائزة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، واختيار عاصمة البيئة العربية، بالإضافة إلى التصدى لأثار التغيرات المناخية، وتأثير المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية، و"التعافي الأخضر" بعد جائحة كورونا.

من جانبه، أشار الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إلى تقدير مصر للجهود العربية الداعمة لاستضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27 ) خلال عام 2022 الذي يعقد ولأول مرة بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ، معربا عن ترحيب مصر باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الـ28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP28 ) والمقرر انعقادها بالعاصـمـة الإماراتية أبوظبي خلال عام 2023، بما يسهم فى وضع الطموح العربى لمواجهة آثار التغيرات المناخية على أولويات الخريطة العالمية.

كما تقدم بالشكر للخبراء لما بذلوه من جهد بالاجتماع التحضيري للدورة الـ22 للجنة المشتركة للبيئة والتنمية بالوطن العربي لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية والخروج بنتائج وتوصيات فعالة لإقرارها في مكتبكم الموقر لرفعها للمجلس الوزاري الموقر في دورته الـ32 غدًا.

كما حث أبوسنة الدول الأعضاء على المشاركة بفاعلية في أعمال هذه الدورة، متمنيا الخروج بتوصيات تعود على تحسين الوضع البيئى بجميع الدول العربية المشاركة.