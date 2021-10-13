اتحاد العمال يطالب بفتح حوار مجتمعي جديد حول مشروع قانون العمل

طالب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بضرورة فتح حوار مجتمعى جديد حول مشروع قانون العمل الجديد، والذي بدأت اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ إعادة مناقشته من جديد خاصة، وأن هناك مواد جديدة طرأت على مشروع القانون ولم يتم مناقشتها مع ممثلى العمال.



وشدد البدوي على أن هناك مخاوف عديدة تولدت لدى ممثلى العمال عندما علموا بأن مشروع القانون أعيد مناقشته داخل لجان مجلس الشيوخ، خاصة وأنه نوقش من قبل وفى عهد مجلس النواب السابق داخل لجنة القوى العاملة وتم اقرارة وكان ينتظر دوره للمناقشة فى الجلسة العامة.

وسبب المخاوف كما يقول البدوى ان ممثلة العمال لديهم شكوك بالتراجع حول بعض البنود التى أقرت من قبل مثل الفصل التعسفى واستمارة إنهاء الخدمة المعروفة باسم استمارة(6)، لذا يطالب البدوى من مجلسى الشيوخ والنواب باعادف فتح الحوار المجتمعى حول مشروع القانون.

وقال خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك حرص واتجاه جاد نحو سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يضمه من بنود تعطي حقوق وإمتيازات أكثر للعامل المصري، وتحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”.

وأضاف عيش، في تصريحات صحفية اليوم، تعليقا على أول اجتماع انعقد أمس الثلاثاء للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومشاركة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، وبعض ممثلي الوزارات المعنية بتلك القانون،أن اللقاءات والإجتماعات والمناقشات، تؤكد على هذا الحرص، وتتواصل مع كافة الوزراء والجهات المعنية للخروح بتشريع يحقق مصلحة الأطراف الإنتاجية، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية، مشيدا بدور وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان في عرض هذا التشريع ،بشكل يحقق الاستقرار ويرفع الإنتاج.