عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر بمقر رئاسة الوزراء، بعد لقائه رئيس المجر يانوش أدير أمس.

ووصل الرئيس السيسي، مساء الإثنين الماضي، إلى العاصمة المجرية بودابست للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد مع مصر"؛ حيث يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

تتميز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر بالتعاون الوثيق الذي يعود لسنوات عديدة مضت ولكنه شهد طفرة كبيرة بالسنوات الأخيرة الماضية، فمصر هي أول دولة عربية تفتح فيها المجر بعثة دبلوماسية عام 1939، كما يتمتع البلدان بعلاقات تجارية واقتصادية قوية، ومؤخرًا عززت مصر هذا التعاون بعد انضمام المجر للاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، في إطار حرص القاهرة على تعزيز علاقاتها مع الدول التي تشغل مكانا متناميا على خريطة العالم سياسيا واقتصاديا.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي- في مؤتمر صحفي مشترك لزعماء قمة (فيشجراد مع مصر) المنعقدة في العاصمة المجرية (بودابست) أمس الثلاثاء، حيث يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا- على الحاجة لمقاربة مختلفة للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، مشددًا على أنه لا توجد معسكرات للاجئين في مصر.

وقال الرئيس السيسي إنه يوجد 6 ملايين لاجئ في مصر يعيشون كمواطنين عاديين، وليس داخل معسكرات، مشددًا على أنه لم تخرج هجرة غير شرعية واحدة من مصر، مضيفًا: نحتاج إلى شكل أعمق من الحوار فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.

كيف تطورت العلاقات بين مصر والمجر خلال عهد الرئيس السيسي؟

البداية كانت فى يونيو 2015 قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة للمجر، التقى خلالها مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان. تبادل الجانبان الرؤى بشأن العلاقات المصرية المجرية والموضوعات الدولية ذات الاِهتمام المشترك. منحت الجامعة الوطنية للخدمة العامة بالمجر الدكتوراه الفخرية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

فى يوليو 2017 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة للمجر لحضور قمة تجمع دول"الفيشجراد" الذى يعد بمثابة تحالف سياسى وثقافى يجمع الدول الأربع "المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا"، استقبله خلالها يانوش أدار رئيس المجر.

وبحث الجانبان أهم القضايا التي يشهدها الشرق الأوسط وخاصة الأزمات التى تعانى منها بعض الدول العربية، وتداعياتها على أمن منطقة المتوسط، حيث اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، بما يساهم في تلبية طموح شعوب تلك الدول في التمتع بحياة آمنة ومستقرة.

واتفقا كذلك على ضرورة مكافحة الهجرة غير المشروعة من خلال منظور شامل، والعمل على القضاء على الأسباب الرئيسية التي تشجع على تلك الظاهرة، كما التقى الرئيس مع فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري لاسلو كوفير رئيس البرلمان المجرى.

تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني

وفي نوفمبر 2019، قام يانوش أدير رئيس المجر بزيارة لمصر، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحثا الجانبان سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة الى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتباحث الرئيسان حول آفاق تعظيم التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا تحلية المياه وتعظيم الاستفادة من مواردها، وكذلك التعاون في مجال الزراعة والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، كما شهدت المباحثات استعراض عدد من الملفات الإقليمية، حيث أكد الرئيسان أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سلمية لمختلف الأزمات بالمنطقة بما يحفظ كيان الدولة الوطنية بالمقام الأول.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين الماضي، إلى العاصمة المجرية بودابست؛ للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد" مع مصر، حيث يضم التجمع كلاً من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة مصر في القمة مع تجمع "فيشجراد" تأتي للمرة الثانية عقب عام ٢٠١٧، حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد المجر من أولى الدول الداعمة لمصر فى الحرب ضد الإرهاب، ونظرت بودابست إلى الحرب التى يخوضها الجيش والشرطة فى مختلف أنحاء مصر على أنها دفاع أيضاً عن أمن المجر لأن خطر الإرهاب يهدد الجميع، وتؤمن المجر بأن استقرار مصر هو أفضل ضمان لاستقرار الشرق الأوسط، منطقة الجوار المباشر لأوروبا.

وأعلنت المجر دعمها الكامل لحصول مصر على مقعد فى مجلس الامن الدولى، وفى المقابل أيدت القاهرة ترشح المجر لعضوية مجلس حقوق الإنسان بجنيف لعامي 2016- 2017.