بحثت ملف سد النهضة.. انعقاد جلسة مشاورات بين مصر والاتحاد الأوروبي

عقد السفير دكتور بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات مع نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريك مورا، والوفد المرافق له، تناولت عدة ملفات ذات اهتمام بين مصر والاتحاد الأوروبي.





وبحث الجانبان العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة على ضوء الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى بروكسل، في 11 يوليو الماضي، والتي تخللتها لقاءات مع مسئولي الاتحاد الأوروبي للتباحُث حول جوانب العلاقات الثنائية، وكذا تبادُل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية علي الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية التعاون المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في الوقت الراهن، خاصة أن مصر تعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة إفريقيا.

وأعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة القادمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يُقدمها الاقتصاد المصري في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي أُطلقت في مصر منذ عام 2016، مُثنيًا على التعاون الثنائي والإقليمي القائم مع الاتحاد الاوروبي بصفة عامة.

مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان ملفات إقليمية ودولية

كما تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون مع مصر في مجال اللقاحات، حيث تم استعراض القدرات والإمكانيات المصرية في المجال الطبي والدوائي، وفرص أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج اللقاحات في ضوء الاحتياج المتزايد للقاحات في إفريقيا.

وتناولت المشاورات تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الملفات السياسية وعلى رأسها التحضيرات لعقد القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية ومنها ليبيا وفلسطين وسوريا ولبنان، والأوضاع في أفغانستان، وموضوعات نزع السلاح ومكافحة الإرهاب.

وكذلك تناولت المباحثات موضوع سد النهضة وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

وعقدت المشاورات السياسية بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بالإضافة إلى مساعدي وزير الخارجية لكل من الشئون الأفريقية، وليبيا، ومندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، ومساعد وزيرة الصحة والسكان، ونواب مساعدي وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان، ودول غرب ووسط آسيا، ومديري وحدة الإرهاب، والهجرة، ونزع السلاح، وغرب ووسط آسيا، بالإضافة إلى رئيس مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام.