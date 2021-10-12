الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الجزائرية تعلن خطتها لمساندة أوروبا فى أزمة الطاقة

محطة غاز
محطة غاز

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم، الانضمام إلى الدول المساندة لأوروبا في أزمة الغاز التي تمر بها القارة العجوز، في ظل ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.

وقال وزير الطاقة محمد عرقاب، إن بلاده تفي بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي إلى شركائها في أوروبا، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف عرقاب أن الجزائر تزود إسبانيا بثمانية مليارات متر مكعب من الغاز، وستزيد الإمدادات إلى 10.6 مليار متر مكعب في ديسمبر المقبل مع توسعة خط الأنابيب ميد غاز.

من ناحية أخرى شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا حادًا هذا العام في ظل شح الإمدادات وارتفاع الطلب في الاقتصادات التي تتعافى من جائحة كورونا كوفيد-19.

وسلط تعافي النشاط الاقتصادي بعد تخفيف القيود التي فُرضت لاحتواء كوفيد-19 الضوء على نقص مخزونات الغاز الطبيعي وغيره من الوقود، مما أدى إلى انقطاعات للتيار الكهربائي في بعض الدول.

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