أبرزها البترول والقمح.. مصر تخفض وارداتها من أهم 9 سلع خلال شهر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم السلع التى خفضت مصر قيمة وارداتها، رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات لـ5.82 مليار دولار خلال يوليو 2021، مقابل 5.61 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 3.8%.

ويستعرض "الدستور" خلال السطور الآتية أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها خلال شهر يوليو 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه، والتى تمثلت فيما يلى:

بلغت قيمة الواردات من البترول الخام 353.6 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 412.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 14.3%.

وبلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 163.5 مليون دولار خلال يوليو 2021 مقابل 210.9 مليون دولار خلال يوليو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

بلغت قيمة الواردات من فول الصويا 130.4 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 206.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 36.7%.

بلغت قيمة الواردات من اللحوم 113.6 مليون دولار خلال يوليو 2021 مقابل 175.5 مليون دولار خلال يوليو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 35.3%.



بلغت قيمة الواردات من أجهزة تليفون للأفراد 109.4 مليون دولار خلال يوليو 2021 مقابل 171.8 مليون دولار خلال يوليو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 36.3%.



بلغت قيمة الواردات من قمح 78.9 مليون دولار خلال شهر يوليو 2021 مقابل 113.2 مليون دولار خلال يوليو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 30.3%.



بلغت قيمة الواردات من ألبان ومنتجاتها 62.1 مليون دولار خلال يوليو 2021 مقابل 70.3 مليون دولار خلال يوليو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 11.6%.



بلغت قيمة الواردات من خيوط من شعيرات وألياف نباتية 53.9 مليون دولار خلال يوليو 2021 مقابل 57 مليون دولار خلال يوليو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 5.4%.



بلغت قيمة الواردات من الأسماك بما فيها أسماك محفوظة 41 مليون دولار خلال يوليو 2021 مقابل 54.8 مليون دولار خلال يوليو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 25.1%.