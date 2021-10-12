تعرف على أبرز المحطات الثقافية المشتركة بين مصر والأردن

بعد توقيع اتفاقية تعاون ثقافي حتى 2023

يرتبط مصر والأردن بروابط ثقافيّة عديدة، سواء من حيث اللغة، أو التراث، والعمارة والمطبخ، حيث ساهم التقارب الجغرافي إلى حد كبير في تعزيز التقارب الثقافي.

ففي العصور القديمة ازدهرت حضارة الأنباط في الأردن، وكانت شديدة الارتباط والتأثر بمصر، سواء بالتجارة أو الفن المعماري أو الثقافة. كما امتدت هذه الحضارة إلى أجزاء من سيناء في مصر.

وتأثرت العمارة النبطية بشكل عام، وعمارة البتراء بشكل خاص بفن العمارة المصرية، ويظهر هذا جلّيًا في كثير من مباني العمارة الجنائزية المتمثلة بالمقابر الملكية المنحوتة، والمقابر المبنية بالحجر المقطوع .

ازداد الترابط الثقافي والحضاري بين المنطقتين بعد الفتح الإسلامي لهما في القرن السابع. كما أن الحديث عن علاقة بلاد الشام بمصر يعطي فكرة عن تطور الأحداث التاريخية في الأردن بالشكل الصحيح، لأن الأردن كان وما يزال متأثرًا بالمناطق المجاورة من حيث المد والجزر بين الحضارات المتعاقبة. لقد ترك حكام مصر من أيوبيين وفاطميين ومماليك آثارًا عديدة في الأردن، كان من أهمها وأقدمها قلعة الربض عام 1184 ومسجد عجلون الكبير في مدينة عجلون شمال الأردن، حيث يعود تاريخ بناء مئذنة المسجد إلى عام 1263 في عهد السلطان الظاهر بيبرس.

وفيما يلي نستعرض أهم جوانب العلاقات الثقافية بين البلدين:

تشهد العلاقات الثقافية بين مصر والأردن نشاطًا مستمرًا يتمثل في تبادل الزيارات على مدار العام بين الأكاديميين والمتخصصين، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية في إطار المساعدة الفنية وتبادل الخبرات في العديد من المجالات .

ـ مجال التعليم

يتواجد في مصر حوالي 870 طالب أردني ما بين دارسين في المدارس الحكومية والخاصة، ويتواجد في الأردن حوالي 7 آلاف طالب مصري مقيدين في مراحل التعليم المختلفة. وتعتبر المنح التعليمية المتبادلة من أبرز مظاهر التعاون بين الجانبين حيث يحصل الطلبة الأردنيون في الجامعات المصرية على 10 منح مجانية في كلية الطب و15 منحة مجانية للدراسات العليا في تخصصات مختلفة فضلاً عن 15 مقعدًا في الطب البشري كل سنة، وتقدم الحكومة الأردنية للطلاب المصريين 100 منحة سنويًا منها 20 منحة مجانية في الجامعات الحكومية المختلفة.

ـ فى مجال الإعلام والثقافة

وهناك العديد من اتفاقيات التعاون في مجال الإعلام والثقافة والتعليم تم توقيعها بين البلدين منها: في 2016، وقعت د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي مع د. محمود المومني وزير شئون الإعلام الأردني، برنامج تعاون مشترك بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الأردنية "بترا".

كما تم الاتفاق على: برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام 2017- 2019، برنامج تنفيذي مقترح لاتفاقية التعاون العلمي والفني في مجال التخطيط لعامي 2017- 2018، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب بين البلدين للأعوام 2017 - 2019.

يذكر أنه وقعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ممثلا عن الحكومة المصرية وهيفاء النجار، وزير ثقافة الأردن عـن حكومة بلادها، اليوم الثلاثاء، اتفاقية للتعاون الثقافي والفني بين البلدين في حضور شريف كامل سفير مصر بالأردن وهزاع البراري أمين عام وزارة الثقافة الأردنية ، وذلك بالمركز الثقافي الملكي وتتضمن برنامجا تنفيذيا بين الجانبين للأعوام 2021- 2023 وذلك دعما وتعزيزا لعلاقات الأخوة والصداقة الثنائية المتميزة في مختلف المجالات، واستكمالا لتنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين الشقيقين الموقعة في عمّان في ثمانينيات القرن الماضي.